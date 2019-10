TPI de Mafanco : le procureur requiert 5 ans de prison ferme contre Badra Koné

Le procès du 2è vice-maire de la commun de Matam, Badra Koné se poursuit encore au tribunal de Mafanco. Après une suspension de cinq minutes, l’audience a de nouveau repris. Dans sa plaidoirie, le procureur, Ibrahima Sory Touré a demandé que les deux autres prévenus Abdoulaye Bangoura et Aboubacar Sylla soient condamnés à une peine de 6 mois d’emprisonnement et à une amende d’un million chacun et ce, dira-t-il, conformément aux dispositions des articles 629 et 630 du code de procédure pénale.

Il demande également que le prévenu Badra Aliou Cheikhna Koné soit condamné à une peine de 5ans de prison et au payement d’une amende de 2 millions francs guinéens ce, conformément aux dispositions des articles 678 et 53 du code pénal .

« En le faisant Madame la présidente, vous aurez contribué au rayonnement de la démocratie dans ce pays (…) En le faisant, vous saurez rendre une très bonne justice », a-t-il estimé.

Maciré Camara et Mohamed Cissé, depuis le tribunal de Mafanco