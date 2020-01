TPI de Mafanco/L’enseignant de Bonfi : “le proviseur m’a giflé, déchiré mon t-shirt et ordonné qu’on me déshabille”

Ils sont plus d’une dizaine d’enseignants comparaissant ce jeudi 16 janvier devant la barre du tribunal de Mafanco. Il s’agit entre autres de Mamadou Camara, Mohamed Lamine Yansané, Ibrahima Sory Soumah, Marc Kamano, Thierno Amadou Baldé, Mickael Conté, Sâa Leno, Mohamed Lamine Sylla et Fatoumata Batouly Barry.

Poursuivis pour les faits de menaces, injures publiques et violences, ces enseignants étaient venus s’enquérir des nouvelles d’un des leurs en la personne de Thierno Amadou Baldé qui avait été déshabillé puis arrêté par le proviseur du lycée Bonfi.

Interrogée sur les raisons de son arrestation, Thierno Amadou Baldé, professeur de Mathématiques au lycée de Bonfi qui avait eu une altercation avec le proviseur du lycée qui l’a giflé a expliqué que les faits remontent en un jour de grève.

Selon le prévenu, il était de passage lorsque le proviseur l’a appelé et l’a invité dans son bureau sous prétexte de s’entretenir. À peine avait-il franchi l’intérieur du bureau du proviseur que ce dernier avait voulu l’y enfermer. Se rendant compte du manège, il se saisit aussitôt de la serrure et tira dessus pour tenter de s’enfuir. En ce moment, le proviseur irrité lui infligea des paires de gifle puis intima à des inconnus de le déshabiller.

“ll (le proviseur) m’a administré des paires se gifle, a déchiré mon lacoste (t-shirt) et a ordonné à des inconnus de me déshabiller… Je n’ai pas répondu parce que mon titre d’enseignant ne me le permet pas”, a déclaré le prévenu, ajoutant avoir lui aussi porté plainte pour coups et blessures à l’encontre du proviseur.

Maciré Camara, depuis le tribunal de Mafanco