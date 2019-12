TPI de Mafanco/ Une vingtaine de militants du FNDC libérés : ‘’le droit a été dit’’ (avocat)

C’est une autre victoire que les avocats du FNDC viennent de remporter au tribunal de première instance de Mafanco.

Poursuivi pour « participation délictueuse à un attroupement, coups et blessures volontaires, destruction de biens publics », un grand nombre de partisans du FNDC arrêtés le 14 novembre dernier lors de la marche dispersée sur l’autoroute Fidel Castro ont été relaxés ce mardi, 3 décembre par le juge Amadou Kindi Baldé.

Malgré la réquisition de 6 mois de prison ferme et une amende de 500.000 francs guinéens du procureur Alsény Bah, les avocats ont réussi à démontrer le manque de preuve dans ce dossier.

Au sortir de la salle d’audience, Maitre Alsény Aissata Diallo, l’un des avocats du FNDC a prôné l’indépendance de la justice dans cette affaire.

“Nous sommes animés par un sentiment de joie dans la mesure où, après avoir synthétisé les faits, le parquet n’a pu administrer aucune preuve imputable à aucun de nos clients. Et, par conséquent, le tribunal a été vraiment indépendant et équitable. Et, ce tribunal a fini par rendre une décision de renvoyer aux fins de poursuite l’ensemble de nos clients. A part ceux qui ont été condamnés, les absents pour dire, tous ceux qui étaient là, ont pu recouvrir la liberté. Nous sommes satisfaits. Nous sommes contents. C’est le droit qui a été dit et c’est le droit qui a triomphé”, a-t-il dit.

Par contre, trois détenus absents lors du procès, ont été condamnés à trois ans de prison ferme. Les avocats du FNDC affirment qu’ils ne font pas partie de leur dossier.

“Ceux qui ont été condamnés sont des prévenus qui ne sont pas dans le lot de nos clients. Le parquet a libéré les mineurs hier. Ils sont au nombre de quatre. Nous avons fini par convaincre le tribunal et vaincre le procureur”, a conclu Me Alsény Aissata Diallo.

Il faut noter que l’audience s’est déroulée devant le coordinateur du FNDC Abbdourahmane Sanoh et certains membres du Front anti-nouvelle Constitution.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57