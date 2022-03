TPI de N’zérékoré: début du procès des grévistes de la SOGUIPAH

Arrêtés le week-end dernier, le procès des travailleurs de la Société Guinéenne de Palmier à Huile et D’hévéa a démarré ce jeudi au tribunal de première de N’zérékoré.Ces travailleurs, une vingtaine, réunis en collectif avaient manifesté d’abord le vendredi pour dénoncer selon eux, une décision de mise à pied de la direction mais aussi la mauvaise gestion de la société en paralysant les activités.

Ils sont poursuivis entre autres pour participation à un attroupement non armé, trouble à l’ordre public.

Pour rappel, depuis plusieurs mois, rien ne va entre la société et les employés.Ces deniers accusent le Directeur Général de mauvaise gestion de l’entreprise qui traverse depuis des années une crise sans précédent.

Tout récemment, le ministre de l’Agriculture et celui de l’Environnement ont effectué des missions à Diécké où est implantée l’usine.Après avoir touché du doigt les réalités afin d’apporter des solutions à ces crises, le ministre de l’Agriculture avait alors instruit à la direction de réduire l’effectif pour donner un nouveau souffre à la société. Il avait par ailleurs exigé de la direction de ne pas renouveler les contrats à durée déterminée.

Pour les travailleurs, la direction veut régler ses comptes avec le Collectif des travailleurs.

Au moment où nous mettions cet article en ligne, les audiences se poursuivent au tribunal où défense et partie civile se livrent à un débat intense. Nous y reviendrons…

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

621-94-17-77