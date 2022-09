TPI de N’zérékoré : le nouveau procureur et le président du tribunal installés

Abdoulaye Komah est désormais le nouveau procureur près le TPI de N’zérékoré. Il remplace, Sidiki Camara muté comme substitut à Dixinn.

Cette cérémonie de passation s’est déroulée dans l’enceinte du Tribunal de Première Instance de N’zérékoré.

En présidant la cérémonie, le premier vice-président de la cour d’appel de Kankan, Victorien Haba, a invité les nouveaux promus au respect de la loi, tout en tenant compte de la tâche qui leur est confiée.

C’est dans la salle d’audience que les cérémonies se sont déroulées, en présence des autorités locales.

« J’invite mes collègues à rester à l’écoute des citoyens et des populations de N’Zérékoré.Vous y gagnerez, vous n’allez jamais perdre. La loi est très compliquée et très difficile, mais son application est une mission noble. Nous sommes tous des croyants dans ce pays.Je voudrais que vous mainteniez la lourdeur de la tâche qui vous est confiée, celle de juger vos compatriotes vivant à N’Zérékoré » interpelle le magistrat.

Abdoulaye Komah, le désormais procureur du TPI, a dit mesurer l’ampleur de la tâche qui lui est confiée. Par ailleurs, il promet d’être un magistrat du terrain.

« En ma qualité du procureur de la république près le TPI de N’Zérékoré, ma mission consiste entre autres à être un procureur du terrain, organiser des inspections au niveau des officiers et agents de la police judiciaire, organiser des rencontres des données et de recevoir de façon périodique entre mon parquet et les OPJ/APJ, veiller au respect strict de la garde à vue, faire la part des choses entre les affaires penales et celles civiles.

Nous souhaitons donc renforcer fortement l’équipe en charge de la politique et donner davantage de la force et de la lisibilité à l’intervention de mon parquet. Ainsi, je veillerai à ce que chaque instruction générale de politique pénale émanant du parquet général fasse l’objet, après analyse, d’une obligation pour son application stricte », indique le nouvel entrant.

Comme le procureur, le tout nouveau président du TPI de N’zérékoré, promet également de ne dire que la vérité pour le triomphe de la justice.

« Pour ma part, je m’engage ici et maintenant conformément à la teneur de mon serment à toujours œuvrer pour notre bien commun, celui de justice, des citoyens sans distinction aucune. Je serais un président de tribunal à l’écoute de ses collaborateurs et des citoyens du ressort de la juridiction du tribunal de première instance de N’Zérékoré. Je prônerai l’esprit d’équipe en toute circonstance, »dira Mamadou Saliou Diakité.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

Tél : 621-94-17-77