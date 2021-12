TPI de N’zérékoré : le procureur requiert 3 mois de prison avec sursis, contre l’ex-ministre Kemo Zogbélémou

Le procès opposant l’ex-ministre Kemo Charles Zogbelemou a repris ce lundi 6 décembre 2021 au tribunal de première instance de N’zérékoré. Après le témoignage des témoins la semaine dernière qui ont tous indiqué que l’ancien ministre de l’Economie et des Finances sous Lansana Conté n’a pas agressé ni encouragé ses cousins à porter main sur son employé Mathos Kolié, le procès s’est poursuivi ce lundi.

Ce procès de Kémo Charles Zogbélémou et Cie mis en délibéré a été finalement renvoyé encore au mercredi 8 décembre après plusieurs débats entre les deux parties. Dans sa plaidoirie, le procureur a requis 3 mois de prison, assortis de sursis et 2 millions de francs guinéens d’amende contre l’ex ministre Kémo Charles Zogbélémou. Kokoly Sonomou, son neveu, quant à lui, a été condamné à 12 mois de prison ferme et au paiement d’un million de francs guinéens d’amende. Et son chauffeur, Jean Théa a été condamné à 6 mois dont 3 assortis de sursis et au paiement d’un million de francs guinéens d’amende.

De son côté, l’avocat de la défense, Me Mahos, a laissé entendre que cette affaire est un faux dossier vide de contenu. Avant de demander au président de dire le droit dans cette affaire. Car selon lui, il s’agit d’une campagne de dénigrement contre son client.

Il faut noter que l’ex-ministre et Cie sont poursuivis pour coups et blessures volontaires et complicité d’incitation sur l’un de ses employés, du nom de Mathos Kolié qui a porté plainte.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

