TPI de N’Zérékoré : Un homme condamné à 5 ans de prison ferme pour viol

Les audiences criminelles ont repris ce jeudi 04 novembre 2021 au tribunal de première instance de N’Zérékoré.

Mawo Kolié, âgé d’une quarantaine d’années a été condamné à cinq (05) ans de prison pour viol sur une mineure de 15 ans.

A la barre, l’accusé a reconnu les faits qui lui sont reprochés avant de plaider coupable. Il a précisé qu’il voulait juste épouser son bourreau.

Le ministère public a requis 10 ans de prison contre Mawo Kolié. Et finalement, il a écopé 5 ans.

« Nous sommes vraiment satisfaits du jugement rendu, même si nous avons demandé 10 ans. Mais le président de la cour a pris 5 ans. C’est raisonnable et donc nous en remettons à cela. D’abord, il y a eu le désistement de la partie civile qui n’était pas présente. Donc 5 ans, ça suffit pour lui. Il prendra conscience qu’il ne reprendra plus ses sales besognes », a expliqué Sidiki Kanté, le procureur général près le TPI de N’Zérékoré.

Pour mettre fin aux cas de viols qui prennent de l’ampleur dans la région forestière, Sidiki Kanté invite les victimes à dénoncer les présumés criminels.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’zérékoré.

