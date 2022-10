TPI Dixinn: 9 leaders du Quatuor inculpés et placés sous contrôle judiciaire

La décision vient de tomber. Les leaders politiques membres du Quatuor, convoqués par la Direction des Investigations Judiciaires de la Gendarmerie Nationale (DCIJ-GN) pour des faits d’attroupement interdit, de provocations, de coups et blessures viennent d’être inculpés et à placés sous contrôle judiciaire tard la nuit de ce jeudi 27 octobre par le tribunal de première instance de Dixinn.

Après cette inculpation, Me Salifou Béavogui a au nom de ses collègues et en son som personnel expliqué comment cela a été possible.

« Depuis vers 9 heures, nous sommes sur pied, nous avons bravé la fatigue, nous avons bravé la souffrance, nous sommes restés aux côtés de nos clients qui ont été finalement déferrés aux environs de 17 heures, au tribunal de première instance de Dixinn. Nous avons rencontré monsieur le procureur de la République qui les a interrogés brièvement. Nous avons compris qu’il n’y a aucun élément dans le dossier », dit-il.

« Mais vous savez il est de principe de droit, lorsque le parquet doute il poursuit. Le Parquet peut se rendre compte que c’est un dossier dans lequel il n’y a rien mais il poursuit contrairement au juge. Quand le procureur doute même pas d’indice il poursuit. Donc le procureur a décidé d’ouvrir une information judiciaire sans le doyen des juges, c’était aux environs de 19 heures », ajoute l’avocat.

Pour finir, dit-il, à 20 heures nous avons appelé le cabinet des doyens des juges d’instruction de Dixinn qui après les avoir interrogés tous, les a inculpés et nous a donné la parole de plaider sur leur statut pénal ».

Parmi les leaders inculpés, on peut citer entre autres, Mamadou Sylla, Dr Fodé Ousou Fofana, Cellou Baldé, Étienne Soropogui, Bano Sow, Diabaty Doré, Dembo Sylla, Bouya Konaté,…

Mamadou Yaya Barry