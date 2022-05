Le verdict est enfin tombé mardi 17 mai 2022 dans l’affaire opposant le septuagénaire Soriba Camara et dame Adama pour abus de confiance.

Sur l’action publique, le tribunal a décidé de déclarer Dame Adama Sylla non coupable et de la renvoyer des fins de la poursuite pour délit non constitué.

Poursuivie pour des faits d’abus de confiance, Adama Sylla avait été trimbalée en justice par son ex-fiancé qui l’accusait de lui avoir extorqué le montant de 184.000 euros.

Maciré Camara