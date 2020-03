Tpi Dixinn/Étienne Soropogui à court de preuves : “je n’ai pas vu Malick incendier les véhicules, mais…’’

Poursuivi par ‘’citation directe’’ pour diffamation par voie de presse par Malick Sankhon, le directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Étienne Soropogui était jeudi devant le tribunal de première instance de Dixinn.

A la barre, Étienne Soropogui dit assumer ses propos contre Malick lors de son passage le 23 janvier dernier dans l’émission les GG de la radio espace Fm à propos de l’incendie de la Casse-Madina. Ajoutant qu’il les a tenus dans un espace public, ‘’pas au salon’’ avec le plaignant.

« Oui, je reconnais et j’assume mes propos. C’est un débat qui s’est tenu dans l’espace public non entre Malick Sankhon et moi dans son salon”, dit-il.

Avez-vous vu Malick Sankhon incendier les véhicules ? “Non, personnellement je l’ai pas vu. Ce sont les témoignages des membres du FNDC à la base qui ont dit que c’est des épaves de véhicules qui ont été incendiés par les hommes de Malick Sankhon”, répond-il. Mais ajoute que « Malick Sankhon a une famille qui est à côté de la Casse. Je le sais parce que nous sommes des voisins à Fria, nos familles se connaissent très bien ».

Poursuivant, il rappelle que lors d’un passage à l’assemblée générale du RPG, Malick Sankhon a soutenu qu’il a mis en place une milice appelée les Les chevaliers de la république qui regroupe en son sein 3000 jeunes.

« Sakhon a même déclaré qu’il a mis en place une milice composée de 3000 personnes et qu’il est prêt à aller jusqu’à 10.000 personnes. Et que quiconque se mettait sur sa route, il allait marcher sur la personne. A cet effet, quand il y a eu l’incendie à la Casse, nous avons cherché à savoir ce qui s’est passé. Et c’est lors de nos enquêtes que nous avons reçues des informations à la base (FNDC) que c’est monsieur Malick Sankhon qui est derrière cet incident. Je vous rappelle qu’il y a même un élément de la milice de Malick Sankhon qui a été appréhendé au siège du FNDC, dont l’image a circulé sur les réseaux sociaux. Donc c’est au regard des informations et preuves que j’ai reçues des autres membres du FNDC que j’ai tenu ces propos. Nous avons des témoins, mais ils ont peur de témoigner pour leur sécurité”, se défend-il.

A l’en croire, l’incinération des véhicules à la casse était un montage, des véhicules incendiés étaient des épaves. L’intention était de pousser les autres d’aller brûler les boutiques et magasins à Madina.

Donc, a fait savoir Étienne Soropogui, ses propos contre Malick sont nullement diffamatoires.

Après la séquence questions, le juge Alphonse Charles Wright a renvoyé l’affaire au 9 avril prochain pour la comparution de la partie civile (Malick Sankhon).

Elisa Camara

