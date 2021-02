Halimatou, ex du Bl à la barre : « je n’ai pas diffamé Dr. Faya. J’ai juste dénoncé son attitude dictatoriale »

Le procès dans l’affaire qui oppose le président du Bloc Libéral (BL), Dr. Faya Millimouno, à ses anciens collaborateurs s’est ouvert ce mercredi 24 février au Tribunal de première instance de Dixinn délocalisé dans la mairie de Ratoma.

Ces anciens responsables du Bloc Libéral (Thierno Boubacar Baldé, Halimatou Baldé, Mamadou Maz Bah, Mamadou Oury Diallo, Boubacar Pita Bah, Ibrahima Sory Diallo) sont poursuivis par Dr. Faya Millimouno pour des faits de “diffamation”.

Appelés à la barre, tous les six (6) accusés, qui ont répondu présent, ont nié les faits qui leur sont reprochés. Le plaignant, le chef de file du BL, était également présent à l’audience du jour.

A la barre, l’ex-vice-présidente du Conseil National des Jeunes du Bloc Libéral, Halimatou Diawadou Baldé, qui a fait plus de 5 ans dans le parti, a expliqué les motifs du désaccord avec son désormais ancien champion: « Dr Faya étant candidat à sa propre succession s’est ingéré dans l’élection des membres du parti. Ce que la loi interdit. Dr Faya a demandé l’annulation des élections. Ce qui fut fait par la commission électorale. Il a fait cette demande tout simplement parce qu’il y a des gens qui ont été relus mais dont il ne voulait pas. Nous ne l’avons pas diffamé. Par contre, nous avons dénoncé le dysfonctionnement d’ordre structurel au sein du parti. Moi, en personne, j’ai dénoncé l’attitude dictatoriale et antidémocratique de Dr. Faya. Au cours de cette conférence de presse animée à la maison de la presse, c’est une seule fois que j’ai prononcé son nom. Et c’était pour répondre à sa sortie médiatique sur Gangan TV. Et dans cette sortie, il a mis l’accent sur nos patronymes, ce que j’ai qualifié d’ethno-stratégie. Parce que le débat n’était pas à ce niveau. »

Au nom où nous mettions cet article en ligne, l’ex-vice-présidente du Conseil National des Jeunes du Bloc Libéral, était toujours à la barre.

Elisa Camara

+224654957322