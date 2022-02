TPI Dixinn : le parquet et les OPJ échangent sur la politique pénale￼

Le procureur de la République près le tribunal de première instance (TPI) de Dixinn, Alghassimou Diallo, entouré de ses proches collaborateurs a rencontré ce mardi 8 février 2022, les officiers de police judiciaire (OPJ) de son ressort.

Tenue dans les locaux dudit tribunal, cette rencontre d’échange a connu la présence de l’avocat général près la Cours d’Appel de Conakry, Mamadou Dian Bora Diallo ainsi que plusieurs dizaines d’OPJ récemment habilités par le parquet général.

Une occasion pour le patron du parquet de Dixinn de définir la politique pénale de son ressort judiciaire suite à la rencontre avec le parquet général qui a clairement indiqué la vision, celui de faire de la justice la boussole qui va guider chacun.

Selon Alghassimou Diallo, c’est important de discuter avec les OPJ du ressort du TPI de Dixinn sur la politique pénale dont il entend mettre en place pour le bien des populations au nom desquelles la justice est rendue.

Pour lui, le dialogue entre parquet et OPJ doit être permanent afin de pouvoir respecter scrupuleusement le code pénal et le code de procédure pénal sur toute la chaine. Sans oublier que chaque OPJ a l’obligation de respecter les règles dans l’exercice de ses tâches au risque de perdre son habilitation. Mais aussi et surtout d’être poursuivi devant les autorités compétentes dont les arrêts sont insusceptibles de recours en ce qui concerne notamment les OPJ.

Pour mener à bien sa mission, M. Diallo informe avoir institué un registre de discipline pour tous les OPJ. Aussi, chaque trois (3) mois, une journée porte ouverte parquet/OPJ sera organisé afin de mieux échanger et trouver des solutions aux différents problèmes. D’après lui, personne n’a l’apanage du savoir. Pour plus d’efficacité, il confie à chacun de ses trois substituts un certain nombre d’OPJ à superviser avant de conclure en disant que les portes du parquet sont grandement ouvertes à tous les OPJ.

De son côté, l’avocat général, Mamadou Dian Bora Diallo, n’a pas manquer de rappeler que le parquet protège toujours les OPJ qui respectent les lois. Cependant, soutient-il, jusque-là, certains ne comprennent pas que le respect des droits de l’homme est une obligation pour chaque OPJ dans l’exercice de ses fonctions. « Et le parquet général sera sans état d’âme à l’endroit de ceux qui tenteront de saboter la justice », a-t-il martelé.

Poursuivre, il dira que « le parquet général a institué des visites inopinées dans les OPJ et déjà certains ont perdu leurs habilitations en moins de deux mois. Cela ne suffit pas, ils sont poursuivis et seront jugés. Contrairement aux autres citoyens qui peuvent interjeter appel ou se pourvoir en cassation en cas de condamnation, l’arrêt rendu pour un OPJ est insusceptible de recours. »

Il conclut en disant que le parquet général soutient et accompagne les OPJ mais ne tolèrera pas les abus et les violations des droits humains.

Alhassane