Tpi Kaloum : accusé de détournement, Pr Abdoulaye Touré bénéficie d’un non-lieu

[Information Mediaguinee]. Les sentences post-Alpha Condé commencent à tomber. Abdoulaye Touré, ex-directeur général de l’institut national de santé publique (INSP) a bénéficié mardi d’un non-lieu au tribunal de première instance de Kaloum.

Accusé « de détournement de denier public, faux et usage de faux en écriture publique et complicité » portant sur 67 millions de francs guinéens, Pr Touré sera finalement limogé le 17 mars dernier par le colonel Mamadi Doumbouya et mis à la disposition de la Justice.

Focus de Mediaguinee