TPI-Mafanco: Accusé de viol sur mineure suivi de grossesse, Imam Barry de Yimbaya à couteaux tirés avec Djenè Kaba (mère) à la barre 

L’affaire de viol suivi de grossesse dans laquelle est citée l’imam El Hadj Amadou Barry, qui dirige la prière dans une mosquée à Yimbaya dans la commune de Matoto s’est poursuvie ce jeudi 03 novembre, au tribunal de première instance de Mafanco. L’imam est accusé d’avoir violé une adolescente, qui finalement est tombée enceinte et au moment où ce procès se tient la jeune fille est nourrice. L’acte s’est passé au cours de l’année 2021 et le présumé violeur a été mis aux arrêts et placé sous mandat de dépôt le 9 décembre 2021.

La semaine dernière, lors de la première audience, le prévenu El Hadj Amadou Barry, a nié les faits pour lesquels il est devant ce tribunal. Et la victime, Djenè Kaba, qui n’aurait pas ses 18 avait dit lors de l’enquête préliminaire que c’est El Hadj Amadou Barry qui l’a enceintée.

Lors de cette même audience, la partie civile avait demandé au tribunal qu’un test ADN soit fait. Une demande qui avait été soutenue par la défense mais le tribunal, par la voix du juge, a mis cette demande sous réserve.

Ce jeudi, l’audience du jour était axée sur la comparution des différents témoins dans ce procès mais malheureusement à l’ouverture de l’audience, certains témoins cités pour la manifestation de la vérité étaient absents dans la salle, lors de l’appel.

La tante maternelle de la victime, appelée à la barre, a fait savoir que lorsqu’elle a su la mauvaise nouvelle, elle s’est rendue avec la fille dans la boutique de l’imam, qui a nié les faits en ces termes: « Si vous savez que c’est moi qui l’a enceintée pourquoi vous avez attendu trois mois pour venir me dire? C’est là-bas que j’ai compris, c’est lui » explique madame Barry Fatoumata Condé, devant le tribunal.

Poursuivant toujours avec les témoins cette fois-ci, c’est l’épouse de l’imam Barry, la nommée Idiatou Diallo, mais un peu plus tôt le procureur a fait savoir au tribunal que « la comparution de la femme de M. Barry est indispensable, elle peut être entendue à titre de renseignement ». Une décision acceptée par les différentes parties au procès.

Habillée d’un voile intégral, dame Idiatou Diallo, a saisi l’occasion pour expliquer comment elle a fait connaissance avec la victime Djenè Kaba qui d’ailleurs était dans la salle ce jeudi, avec son bébé de quelques mois. « C’était les 10 derniers jours du mois de ramadan, Djenè est venue à la mosquée, elle a demandé. Quand elle m’a vue, elle m’a proposé d’être son aimée, ce que j’ai accepté. Je n’ai pas eu de soupçons à l’égard de mon mari et je n’ai pas vu mon mari avec Djenè, c’est pourquoi j’ai pas douté de lui…Mais je pense que ce n’est pas mon mari l’auteur de cette grossesse, je vois une conspiration derrière cette histoire… », ,a-t-elle martelé, avant de se soumettre aux questions de toutes les parties. Pour la suite de la procédure, le tribunal a renvoyé l’affaire au 8 novembre prochain.

Mamadou Yaya Barry