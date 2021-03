TPI N’zérékoré : des peines de 10 à 15 ans retenues contre deux coupables

Comme nous vous l’indiquions dans nos précédentes dépêches, le tribunal de première instance de N’zérékoré, au sud de la région, a repris les audiences criminelles qui étaient suspendues pour cause de la covid1-9 et d’épiderme à virus Ebola.

Poursuivi pour viol sur mineure de 11ans, Gabriel Ouendouno a été reconnu coupable et condamné à 10 ans de réclusion criminelle.

A la barre, l’accusé, sans ambages, avait reconnu les faits qui lui sont reprochés avant de demander pardon.

Pour rappel, les faits se sont produits le 25 janvier 2020 à Nona sous-préfecture de Gouécké.

Et la seconde condamnation, c’est Ibrahima Koné qui doit purger 15 ans de prison et une amende 15 millions pour dommages et intérêts. Il était accusé de coups et blessures et tentative d’assassinat sur sa concubine.

Pour rappel, le nommé Ibrahima Koné vivait avec sa concubine dans le quartier Horoya, commune de N’zérékoré. C’est lorsqu’il aurait mis en grossesse une autre fille, qu’elle a décidé de le quitter. Mécontent de cette décision de sa concubine, Ibrahima Koné a tenté de mettre fin à la vie de celle-là.

Il l’a surprise pendant qu’elle était courbée entrain de nettoyer la pharmacie où elle travaille. Il lui a d’abord donné plusieurs coups à l’aide du couteau avant de tenter de lui-même de se donner la mort.

Pour le substitut du procureur, ces deux peines prononcées par le tribunal vont servir d’exemple aux autres citoyens qui tenteraient la même chose.

“Même si nous n’avons pas été exactement suivis par le tribunal mais c’est un ouf de soulagement. Parce qu’à partir du moment où des peines exemplaires ont été prononcées, nous, nous ne pourrons que nous réjouir avec l’espoir que ces peines contribueront à alerter les éventuels candidats au même crime.

« Ces derniers temps à N’zérékoré, les cas de viols avaient pris une proportion inquiétante. Et ce qui est essentiel aujourd’hui, c’est de poursuivre les auteurs de ces crimes et les condamner à la hauteur de leurs forfaitures et cela s’élargit à tous les crimes,” dit le magistrat.

Amara Souza Ssoumaoro, correspondant à N’zérékoré.

