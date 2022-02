Tracasseries dans le transport du bois: plus d’une vingtaine de camions immobilisés, à Sanoyah (Coyah)

Le protocole d’accord signé entre le ministère de l’Environnement, les acteurs de la filière bois et le syndicat des transporteurs routiers visait la satisfaction des besoins en consommation et l’approvisionnement du marché local en bois d’œuvre. Ledit protocole prévoit de diminuer non seulement le prix du transport, mais aussi le prix du bois et ensuite limiter le nombre de barrages à seulement cinq dans tout le pays. Mais il semnle être violé au niveau de certains barrages fictifs, plus précisément celui de Sanoyah où 3 camions auraient été immolisés et leurs chauffeurs arrêtés. Informés de cela, les journalistes sont allés ce samedi 5 février sur les lieux pour vérifier l’information. Effectivement, plus d’une vingtaine de camions sont immolisés au bord de la route à Sanoyah, dans Coyah.

Tahirou Bah, chauffeur de camion-remorque, qui était aussi sur les lieux, est revenu sur les causes de cet arrêt. Lire ci-dessous la vidéo👇👇

https://fb.watch/a-h6vlH1uF/

« Le problème, c’est entre nous et les agents routiers. Nous, on transporte du bois, on nous a dit que certains de nos amis ont transporté du nouveau bois, selon eux. Mais on ne connaît pas la différence entre les bois. Selon nous, bois égal à bois. Là où on charge en brousse, il y a des agents là-bas. C’est en présence des agents-là qu’on charge et ils ont marqué tous les bois. Chaque département met sa marque . On a chargé là-bas, on n’avait pas eu de problème et on a eu tous les papiers. En cours de route aussi, il y a beaucoup de barrages légaux et illégaux. Au niveau des barrages légaux, quand on y arrive, ils contrôlent puis on passe là-bas. On trouve que c’est normal. Quand on a un quota à payer, on paye. Ils visent les papiers, on continue. Mais le barrage de Sanoyah ici est illégal, on leur a dit de quitter ici, ils ont refusé. Il y a 3 jours, ils ont enfermé 3 de nos apprentis ici, ils ont dit que ces chauffeurs n’ont pas respecté leur règle, c’est-à-dire contrôler le camion. Pourtant, eux, ils ne doivent plus nous contrôler puisque le barrage est illégal. Moi j’ai quitté Yomou. De là-bas jusqu’ici, j’ai trouvé 3 barrages illégaux. », a-t-il expliqué.Selon Mamadou Djouldé Mombeya Diallo, chargé de conflit au bureau de l’Union nationale des transporteurs routiers de Guinée, à la suite du protocole d’accord trouvé, il aurait parcouru toutes les préfectures non seulement pour élargir l’information sur la baisse du prix de bois mais aussi pour sensibiliser les chauffeurs face à cela. Il ajoute que seulement 5 barrages sont retenus de Conakry à N’Zérékoré.

« Mais on a plus de dix(10) aujourd’hui. Quand on dit que le bois est réglementé, c’est seuls les conservateurs et la gendarmerie environnementale qui ont le droit sur le bois mais si les autres corps s’impliquent, ça c’est pour arnaquer. Lors d’un parcours, quand on charge les bois, on nous a dit de payer 2.500.000 gnf Bourouadou-Kissougoudou, un poste 500 mille, après Mamou 500 mille, Seguèya-Kindia 500 mille, Gomboya 500 mille, Cochery 500 mille. Ceux-ci veulent avoir plus de 500 mille. Si c’était le quota qu’on nous avait demandé de payer, on n’allait pas créer de problèmes et on pouvait comprendre. On ne veut plus ça, les cinq qui ont été situés de N’Zérékoré à Conakry, ils n’ont qu’à respecter ça. Il y a des barrages qui sont infiltrés tel que le barrage de Marela dans Faranah. Pourtant, c’était supprimé. Ici à Sanoyah, c’était supprimé. Marela n’existe pas, Sanoyah n’existe pas. Après Mamou aussi, il y a d’autres. Ils continuent toujours à prendre de l’argent…Si madame la ministre a ordonné de ne pas transporter le nouveau bois, elle a des représentants qui surveillent à l’embarquement. Donc, si le bois monte, ça c’est de leur faute », a-t-il indiqué.

Pour terminer, le chargé de conflit du bureau national des transporteurs routiers de Guinée a déclaré que si le ministère de l’Environnement souhaite que le transport du bois continue, ils n’ont qu’à enlever les barrages infiltrés. Au cas contraire, ces camions seront immolisés à Sanoyah jusqu’à satisfaction.

Toutes nos tentatives pour faire réagir les agents conservateurs postés à Sanoyah ont été vaines. Et au moment où nous quittions les lieux, les 3 chauffeurs arrêtés avaient été libérés.

Christine Finda Kamano