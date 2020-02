Trafic de carburant à N’zérékoré: le préfet annonce la saisie de plus de 10.000 litres, un gérant mis aux arrêts

Depuis une semaine maintenant, l’affluence des clients, des fûts et bidons prennent de l’ampleur dans les stations-services de la ville de N’zérékoré, au sud du pays. Pour cause, plusieurs personnes trafiquent le carburant en direction du Libéria où le prix du carburant connaît une hausse.

A l’orée, les autorités locales avaient convoqué des réunions avec les responsables des Hydrocarbures mais aussi les stations pour mettre fin à cette pratique qui pourrait créer de crise dans la ville. Ce lundi matin, pas de carburant dans plusieurs stations que nous avions sillonnées.

Rencontré par notre rédaction, le préfet Sory Sanoh a confié que plus de 10.000 mille litres de carburant sont déjà saisis et un gérant de station est mis aux arrêts pour avoir fait usage de faux.

« Au Libéria, le carburant se paye là-bas par litre à une valeur correspondante de 20000 à 25000 franc guinéens. Aujourd’hui, nous avons saisi plusieurs quantités de carburant. Il y a eu 4000 mille litres chez certains, des bidons et 17 fûts chez d’autres. Concernant l’arrestation du gérant de la scierie, voici les raisons : j’ai dit d’arrêter le nommé Sow. C’est le préfet de Yomou à travers son secrétaire général des collectivités qui donne un ordre de mission légalement signé pour remettre à quelqu’un afin de venir acheter le carburant de Yomou. Les responsables du carburant ont dirigé le monsieur à la station de la scierie. Ils ont pris la quantité qu’il voulait. L’ordre de mission, le gérant dit au missionnaire de lui remettre pour photocopier, je te remets la photocopie et l’original reste avec moi. Ce qu’il fait après et quand la première quantité est partie, il profite du même ordre de mission pour servir une deuxième fois la même quantité. Mais pour cette deuxième fois, le carburant n’est pas arrivé à Yomou, ça pris la route de Diécké. C’est en cours de route que le carburant a été intercepté et conduit à la douane. Donc, ce monsieur, j’ai dit de l’arrêter pour faux et usage de faux », a expliqué le préfet Sory Sanoh.

Déjà sur le terrain, la rareté du carburant se fait sentir par les usagers. Au marché noir, le prix varie entre 12000 mille et 13000 francs guinéens.

Amara Souza soumaoro, correspondant à N’zérékoré

+224 621 94 17 77