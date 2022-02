Trafic de cocaïne en Guinée : « les personnes liées à ça sont aujourd’hui à la Maison centrale »(Charles Wright)

La Cour d’Appel de Conakry, lors d’un point de presse, co-animé, ce mardi 22 février 2022, par le Procureur Général de la Cour d’Appel Alphonse Charles Wright et les Procureurs d’instance de Kaloum, Dixinn et Mafanco, a sorti ses muscles contre le trafiquants de cocaïne qui opèrent en Guinée.

À en croire le Procureur Général près la cour d’Appel de Conakry, tous ceux qui sont impliqués, de près ou de loin, dans l’histoire de drogue saisie n’échapperont pas à la justice. Même ceux qui sont impliqués dans l’affaire de cocaïne qui a été saisie et qui a disparu vont répondre devant la justice.

Poursuivant, il a fait savoir que le premier devoir d’un État, c’est la préservation de tout ce qui est maintien de l’ordre sur l’ensemble du territoire national, que ça soit par air, par mer ou par terre.

« Pour votre information, nous avons des procédures dans les ressorts de la Cour d’Appel de Conakry qui sont liées aux affaires de la cocaïne. Aujourd’hui, le Parquet ne va pas entrer dans les détails […] Il y a eu une quantité importante de cocaïne saisie au port autonome. Ce jour-là je félicite le procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Kaloum qui s’est levé et qui a passé toute la nuit au port autonome. C’est une première. Parce que dans une histoire récente de notre pays, vous avez entendu parler des quantités de cocaïne qui avaient été saisies et qui ont disparu. Nous allons dire deux mots là-dessus, parce que je vous jure, cette question, nous sommes fermes là-dessus. Tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ça, dans les jours à venir, vont répondre de ça. Ce n’est pas le ministère public à l’état de sommeil ou tu mets du parfum, tu t’asseois dans ton bureau, tu appelles les officiers de police judiciaire, c’est un ministère public de contact et d’action. Ceci nous a permis aujourd’hui d’arrêter un certain nombre de personnes qui sont liées à cette pratique dans le respect du secret de l’instruction. On ne rentrera pas dans les détails ».

Ce pendant, dit-il, il y a eu récemment 177 plaquettes de cocaïne qui ont été saisies.

« Donc, il faut informer l’opinion nationale et internationale que désormais nous avons fait notre cheval de bataille la lutte contre ces pratiques là et que chaque instant la presse sera informée. Ces personnes qui sont liées à ça sont aujourd’hui à la Maison Centrale en train de faire l’objet d’instruction », renseignet-il.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08