Bamako : recherché pour trafic de cocaïne, Issa Kaba arrêté et transféré sous escorte à Conakry

Dans la nuit de mercredi à jeudi, deux véhicules 4×4 et 3 motos avaient fait irruption chez Bintou Kébé à Sebenikoro, dans la commune IV du district de Bamako. L’opération était menée par le service de renseignement malien, en complicité avec un Guinéen. L’objectif de cette arrestation si rapide était de mettre main sur l’un des hommes les plus recherchés en Guinée.

Selon nos informations, Issa Kaba est impliqué dans une grosse affaire de cocaïne qui mine la république de Guinée ces derniers temps. Trois jours après, Mediaguinee, qui suit le dossier de très près, est en possession de nouveaux éléments dans le dossier. Il s’agit de la libération de Bintou Kébé mercredi dernier à 23h après des enquêtes menées par le service de renseignement du Mali.

« On m’a libérée hier (mercredi) à 23h après plusieurs interrogations. Je leur ai dit que je ne connaissais pas ce que le monsieur faisait. On se connaissait depuis Kankan, mais je ne savais pas qu’il avait intégré un tel réseau. Demandez-lui s’il m’en a une fois parlé. Il n’est jamais venu chez moi avec de l’argent. Quand j’ai dit ça, lui aussi a confirmé ce que j’ai dit aux policiers. Donc, ils ont jugé nécessaire de me libérer. Mais lui, il est dans les mains du service. », a confié Bintou Kébé.

Selon une source généralement bien informée, Issa Kaba souffrirait du diabète et doit prendre de l’insuline chaque heure. Il serait gravement malade.

Aux dernières nouvelles, on apprend que Kaba a été transféré à Conakry sous escorte militaire. Affaire à suivre…

Moussa Oulen Traoré, correspondant à Bamako (Mali)

