Trafic de cocaïne en Guinée : un avocat de Mamady Kaba relève “des incohérences et des arrangements graves’’ dans le rapport d’État

Mamady Kaba a été interpellé depuis le 19 janvier dernier dans une affaire de trafic international de cocaïne en République de Guinée, et placé en détention provisoire à la maison centrale de Conakry, puisqu’ayant été dénoncé par son frère, le nommé Issa Kaba par voie de presse. Les avocats constitués dans cette affaire pour le défendre Mamady Kaba ont, par la voix de Me Yaya Konaté, animé une conférence de presse ce lundi 8 mars 2021, à la maison commune des journalistes à Conakry, pour, dit-il, relever la violation de la présomption d’innocence de leur client.

Face à la presse, cet avocat a, au nom de ses pairs, dit constaté des incohérences et des arrangements graves qui ont été révélés par le rapport d’État, rendu public par le porte-parole de la commission rogatoire. Il s’agit notamment de la situation des deux expatriés, sur lesquels la drogue a été saisie et qui ne sont pas aux arrêts. Et les raisons pour lesquelles ces personnes ne sont pas présentes ne sont pas connues. Il a fallu certainement que les gens prennent la décision de les libérer. Et comment ont-ils pu quitter le territoire national ? Ces questions restent en suspens. C’est pourquoi nous estimons que l’enquête menée avant la commission rogatoire a des insuffisances et des incohérences. », dénonce Me Konaté.

Ajoutant que c’est M. Issa Kaba qui, publiquement et par voie de médias, a dénoncé son grand frère le responsable de ce problème. Il a soulevé le 1er mars dernier la culpabilité de son frère, qui a indiqué que c’est son grand frère qui l’a mis dans cette affaire, qu’il s’agit du trafic international de cocaïne en République de Guinée. Le fait qu’il ait publiquement et par voie de presse culpabilisé son grand frère constitue une violation de la présomption d’innocence de M. Mamady Kaba. Et c’est ce que nous avons relevé…En Outre, il a fallu que ces personnes qui sont interpellées (les 2 Blancs ) dans la soirée du 5 janvier soient relaxées et restent à Conakry jusqu’au 12 Janvier, date à laquelle ils ont disparu de Conakry, pour qu’ensuite le 19 janvier M. Mamady Kaba soit interpellé. Pourquoi avoir interpellé des personnes en possession des stupéfiants, des substances interdites au commerce, les relaxer dans la nature et partir interpeller une tierce personne? » Autant d’interrogations posées par cet homme en robe noire.

Pour l’instant, Me Yaya Konaté, l’un des avocats de Mamady Kaba, clame l’innocence de son client. Et à ce stade de l’information judiciaire, il ne peut pas se prononcer sur la nature des liens qui existent entre ces deux (2) Blancs expatriés en cavale et Mamady Kaba mis en cause dans cette affaire.

Mamadou Yaya Barry

