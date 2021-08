Trafic de drogue : un général bissau-guinéen recherché par les Etats-Unis

Les Etats-Unis d’Amérique ont annoncé jeudi qu’ils offraient, une récompense de 5 millions de dollars à quiconque aiderait à l’arrestation du général Antonio Indjai, ancien putschiste bissau-guinéen.

Ce général est recherché par Washington pour son rôle présumé dans un trafic de drogue en lien avec les guérilleros des FARC , les Forces armées révolutionnaires de Colombie.

Le général Antonio Indjai avait été inculpé par la justice américaine il y a 8 ans. Des procureurs l’accusent d’avoir accepté de stocker des tonnes de cocaïne pour les FARC , dont la vente avait financé l’achat d’armes pour les guérilleros et des pots-de-vin à destination de responsables en Guinée-Bissau.

Il est présenté comme l’une des figures déstabilisatrices les plus puissantes de Guinée-Bissau, avec emprise sur l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest. Utilisant l’argent de la drogue pour corrompre et déstabiliser d’autres gouvernements étrangers et affaiblir l’Etat de droit dans la région.

Le 13 avril 2012, Antonio Indjai, alors chef d’état-major avait fomenté un coup d’Etat dans son pays.

Source : africanews