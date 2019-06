Trafic international d’êtres humains : un Sierra-Léonais ‘’pris avec 22 passeports’’ par les hommes de Tiégboro

Les services spéciaux de lutte contre la drogue et le crime organisé dirigés par le colonel Moussa Tiégbora Camara, ont présenté vendredi un Sierra- Léonais impliqué dans le trafic international des êtres humains et trafic illicite de migrants.

Aux dires des services spéciaux, le présumé trafiquant qui répond au nom de Mohamed Lamine Kourouma a été interpellé avec 22 passeports léonais et bissau-guinéens et aussi quatre Sierra-Léonaises, qu’il a fait venir de Freetown.

Selon le porte-parole du département des services de lutte contre la drogue et le crime organisé, Mohamed Maso Mansaré, « Mohamed Lamine Kourouma a été interpellé le 4 juin 2019 au quartier Gbessia Cité de l’air dans une cour fermée avec quatre jeunes filles léonaises qu’il a fait venir de Freetown ».

La perquisition a permis de saisir 22 passeports dont six Sierra-Léonais et 16 Bissau guinéens, a poursuivi le commissaire de police Mansaré.

« En continuant la perquisition, on a découvert également des documents importants notamment 10 certificats de visite, de contre visite, 10 casiers judiciaires et des carnets de visite confectionnés par les tribunaux et les hôpitaux guinéens. Et aussi un cahier dans lequel est inscrit le départ de 56 filles qui sont toutes les Léonaises et Bissau guinéennes. En même temps, on n’a découvert des produits pharmaceutiques… ».

Par ailleurs d’affirmer que ces filles avaient pour destination les pays du Golfe notamment Oman.

Interrogé sur les accusations faites à son endroit, le présumé coupable, Mohamed Lamine Kourouma a nié les faits en ces termes : « ce n’est pas mon travail, je fais autre chose à Madina. Ils sont venus à la maison, ils ont fouillé ma chambre, ils n’ont rien trouvé qui peut me compromettre. Parmi ces documents qui sont ici, je reconnais mon document, celui de ma femme et un autre qui est de ma sœur. Donc, je ne sais pas comment les autres documents se sont retrouvés chez moi. (…)« .

Elisa Camara

+224 654 95 73 22