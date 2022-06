Tragique accident à la sortie de Boké : le PM suspend sa mission…

🛑COMMUNIQUÉ🛑Lundi 13 juin 2022 – Un tragique accident s’est produit à la sortie de Boké en ce premier jour de l’immersion gouvernementale dans la région de la Basse Guinée.

Un véhicule de cortège ministériel est entré en collision avec un véhicule de transport. Depuis Kindia, le Premier ministre a immédiatement suspendu sa mission pour se rendre sur les lieux de l’accident accompagné de membres du Gouvernement.

Un bilan provisoire fait état de 6 morts et de blessés.

Le Gouvernement présente ses condoléances aux victimes et à leurs proches et exprime sa compassion au peuple de Guinée tout en renouvelant ses condoléances aux familles des victimes des accidents survenus à Télimélé et à Dubréka. Toutes les dispositions sont en train d’être prises pour apporter les secours nécessaires aux blessés et la solidarité du gouvernement à toutes les familles.

Un comité de crise sous la coordination du Premier ministre est mis en place.