Transfèrement d’Alpha Condé : le RPG et alliés parlent, ce jeudi !

Plus le 12 décembre approche, plus les pressions s’accentuent sur la junte au pouvoir en Guinée. Le RPG Arc-en-ciel et alliés décident d’évoquer à nouveau le cas de leur champion Alpha Condé, détenu depuis le 5 septembre dernier par le CNRD, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya.

L’ancien parti au pouvoir veut briser les chaînes pour se prononcer sur le transfèrement dans la nuit de dimanche à lundi de l’ex-président du palais Mohammed V pour la résidence officielle de son épouse à Landréah, dans la commune de Dixinn.

Selon nos sources, les spéculations sur l’état de santé du 5è dirigeant guinéen et la récente sortie de Ousmane Gaoual Diallo, ministre porte-parole du gouvernement ont motivé le parti et ses alliés à briser le silence. Nous y reviendrons…

Focus de Mediaguinee