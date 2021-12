Transfert d’Alpha Condé à Landréah : Le RPG et ses alliés demandent au CNRD à libérer Alpha Condé

Suite au transfert d’Alpha Condé du Palais Mohamed V au domicile de son épouse à Landréah, le RPG et ses alliés ont à travers une déclaration rendue publique ce Jeudi, 2 novembre, demandé au CNRD et de son président de poursuivre à préserver l’intégralité physique et morale de l’ex président et de procéder à sa libération.

Dans la déclaration lue par l’ancien ministre du tourisme et de l’hôtellerie Elhadj Ousmane Bah, le RPG arc-en-ciel et ses alliés ont dit suivre avec beaucoup d’attention le communiqué du CNRD informant l’opinion nationale et internationale du transfert du Pr Alpha Condé a Dixinn : « Suite à ce communiqué, le RPG et ses partis alliés réunis en séance extraordinaire, le mercredi 1er décembre 2021 au siège national du parti, prennent acte de la nouvelle situation conférée au statut du professeur Alpha Condé ».

Le RPG et ses alliés politiques disent noter : « la volonté du CNRD et de son président de garantir le respect des libertés individuelles et collectives à l’ensemble du peuple de Guinée conformément au principe des libertés universelles. Notent également, les bonnes dispositions du CNRD et de son président de continuer d’assurer au professeur Alpha condé un traitement digne de son rang ».

Le RPG et ses alliés invitent le CNRD et de son président à : « poursuivre à préserver l’intégralité physique et morale du professeur Alpha condé et de procéder à sa libération »

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08