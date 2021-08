Transfert : Ilaix Moriba Kourouma s’engage avec le RB Leipzig

C’était dans les tuyaux depuis quelques jours, c’est désormais officiel. Ilaix Moriba Kourouma s’est engagé avec le RB Leipzig.

Dans la dernière ligne droite du mercato, le FC Barcelone a officialisé le départ de Moriba Kourouma. Le natif de Conakry s’est engagé avec le club allemand pour cinq (05) ans. Le montant du transfert est estimé à 16 millions d’euros plus six (06) millions de bonus et 10% sur une future revente.

Ces derniers temps, le joueur originaire de la Guinée a été envoyé dans l’équipe B du FC Barcelone pour n’avoir pas prolongé son contrat avec son club formateur.

Avec le RB Leipzig, Ilaix Moriba Kourouma aura l’occasion de disputer la ligue des champions de l’UEFA.

Sadjo Bah