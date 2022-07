Transferts des activités de Guinée Games à la LONAGUI : l’USTG apporte son soutien aux travailleurs de Guinée Games et plaide pour le maintien de la société dans sa forme actuelle

Dans un communiqué en date du 14 juillet 2022, la loterie nationale de Guinée (LONAGUI) a invité les sociétés impliquées dans toutes les formes de jeux de pronostic, dont le loto et le pari sportif en réseau physique de distribution, de se mettre en relation sans délai avec sa direction générale pour le transfert de leurs activités, au plus tard le 13 août.

A quelques jours de cette échéance, les travailleurs de Guinée Games ont bénéficié ce jeudi 21 juillet, d’un soutien de taille dans le bras de fer qui oppose leur entreprise à la LONAGUI.

Dans une déclaration, l’Union syndicale des travailleurs de Guinée (USTG), version Abdoulaye Camara, centrale syndicale à laquelle sont affiliés les travailleurs de Guinée Games a rappelé les termes contractuels qui lient Guinée Games à l’Etat guinéen. Selon l’USTG, Guinée Games n’est pas concernée par le décret du président de la transition, en date du 12 mai 2022.



« Guinée Games est une Société qui dispose d’un contrat commercial de concession qui la lie à la Guinéenne de loterie LONAGUI, dans le cadre de l’exploitation de différents segments de jeux de loterie en République de Guinée, dont le loto et pari sportif en réseau physique de distribution. Les clauses de son contrat sont issues du décret D/028/2000//PRG/SGG du 28 mars 2000, qui liait et qui continue à lier Guinée Games à l’Etat Guinéen. Guinée Games a à son actif: Le contrat de concession du 10 Juillet 2001, Des avenants de ce contrat du 20 Avril 2011. La signature de l’avenant du 20 Avril 2020. Le Payement à la régulière de toutes les factures afférentes à l’exploitation des segments de jeux au 31 Mars 2022, portant sur les deux licences concernées par l’exploitation des jeux de loto et paris sportifs en réseau », a rappelé Alpha Mamadou Diallo, secrétaire général adjoint chargé des questions administratives et juridiques de l’USTG.

Et d’ajouter plus loin : « Le décret D/2022/0236/PRG/SGG, du 13 Mai 2022, du Chef de l’Etat, objet de cette controverse, est très clair et dénote de sa volonté de faire respecter le droit et la loi.

Ce décret précise bien que « les articles 2 et 3 du présent décret, objet de cette controverse ne sont pas toute fois applicables aux contrats relatifs à l’organisation et/ou à l’exploitation des dits jeux qui ne sont pas parvenus à leur échéance contractuelle à la date d’entrée en vigueur du présent décret ».

Face à la menace de perte de travail qui pèse sur les travailleurs de Guinée Games après le transfert de ses activités à la LONAGUI, l’USTG sollicite le maintien de Guinée Games dans sa forme actuelle pour dit-elle ne pas fabriquer de nouveaux chômeurs.

« En conclusion, dès lors qu’il y a de nombreuses agitations aussi bien du côté des employés que celui des milliers de parieurs et que cette agitation est liée à cette volonté de liquider Guinée Games et de transférer ses actifs à la LONAGUI, alors que cette société a toujours respecté l’ensemble des clauses de son contrat. Aussi, pour ne pas fabriquer des nouveaux chômeurs, de nouveaux désespérés et des nouveaux indigents, au moment où les Guinéens sont dans cette situation d’expectative: L’USTG sollicite du Gouvernement le maintien de Guinée Games dans sa forme actuelle afin qu’elle continue à fonctionner suivant la discipline qu’on lui connait, en payant régulièrement ses redevances, comme cela a toujours été le cas, depuis sa création. Ce serait une forme de reconnaissance et un acte d’encouragement à l’endroit de Guinée Games et à ses dirigeants afin d’étendre ses bienfaits à d’autres secteurs névralgiques, en respect du droit et de la loi », a sollicité le syndicaliste, Alpha Mamadou Diallo.

Par ailleurs, Alseny Camara, directeur commercial adjoint de Guinée Games se dit surpris des décisions sommant Guinée Games de transférer ses activités à la LONAGUI alors que le contrat de Guinée Games est valide.



« Nous sommes vraiment très très surpris de voir des mails qui tombent pour nous exiger à transférer nos activités dans les mains de la LONAGUI tandis que notre contrat est en cours de validité. Pour l’année 2022, on est parvenu à payer les frais pour l’exploitation de nos jeux, c’est-à-dire, le pari sportif et le loto. On a fini de payer ça depuis le 31 mars 2022. Pourquoi ils nous suivent ? C’est ça la question», a indiqué Alseny Camara.

Il souligne que tous les travailleurs de Guinée Games à travers le pays ne sont pas prêts à céder.

« Sur toute l’étendue du territoire, nous sommes prêts à les répondre parce que nous sommes dans les règles (…). Sur ce, nous sommes là pour montrer à l’opinion nationale et internationale que Guinée Games, c’est pour nous les travailleurs et nous ne céderons jamais. Guinée Games, c’est notre fruit, c’est nous qui l’avons fait grandir (…). La seule prière que je demande est qu’ils parviennent à se comprendre. S’ils ne parviennent pas, nous aussi, on ne cédera pas. Peut-être, ils vont marcher sur nous et récupérer leur Guinée Games comme ils disent. Là, c’est avec la force. Seulement, nous aussi, nous sommes prêts à les répondre par la méthode pacifique », a déclaré Alseny Camara.

Selon l’USTG, Guinée Games compte 350 (Trois cent cinquante) Agents permanents à emploi direct et Vingt-cinq mille (25.000) environ d’Agents à emploi indirect, constitués des exploitants des kiosques sur l’ensemble du territoire national.

Sadjo Bah

625016669