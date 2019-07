Transferts : Ismaël Bangoura libéré par le club d’Al-Raed

L’attaquant guinéen Ismaël Bangoura a été libéré par son club saoudien Al-Raed ce mercredi.

Ismaël Bangoura est un joueur libre. L’international guinéen (53 sélections, 13 buts), en accord avec son équipe d’Al-Raed, a mis fin à son contrat, a annoncé le club saoudien ce mercredi. Bangoura, 34 ans, était arrivé à Al-Raed en janvier 2016. Il a joué 85 rencontres et a inscrit 41 buts en trois saisons et demie, avant d’être prêté à Al-Batin les six derniers mois de la saison 2018-2019.

📃|وقعت إدارة نادي #الرائد مخالصة مالية مع اللاعب الفرنسي " اسماعيل بنقورا " بالتراضي بين الطرفين وقدمت الإدارة شكرها للاعب على ماقدم خلال الفترة الماضية مع تمنياتها للاعب بالتوفيق في حياته المستقبلية

Alraed has terminated the contract with the French striker Ismael Bangoura pic.twitter.com/AefGxKIAQN — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) July 24, 2019

Visage bien connu en France, Ismaël Bangoura est notamment passé par le GFC Ajaccio, Le Mans, Rennes et Nantes.

Source : L’Equipe