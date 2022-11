Transformation digitale: la 5è édition du Digitalk par Orange tenue à Conakry

La cinquième édition du Digitalk par Orange s’est tenue ce samedi 12 novembre, à Conakry sous le thème « les enjeux de la transformation digitale pour les entreprises des télécoms ».

A l’occasion de cette édition, des responsables de Orange Guinée et des étudiants en télécoms ont échangé sur des sujets liés au numérique en général et aux métiers des télécoms en particulier.

L’objectif est de permettre aux participants de mieux s’imprégner des sujets liés à la transformation digitale.



« Nous sommes à la 5ème édition du Digitalk. Nous avons déjà eu d’autres éditions où nous avons parlé toujours des sujets qui tournent autour du digital. Et aujourd’hui, le thème est axé sur les enjeux de la transformation digitale pour les entreprises des télécoms », a déclaré Mohamed Lamine Keïta, responsable de la division communication institutionnelle chez Orange Guinée.

Parlant des activités de Orange Guinée dans la transformation digitale, il souligne que : « Aujourd’hui, tout ce que nous faisons va dans le sens de la facilitation des usages. Je parle des applications, on en a beaucoup parlé comme Orange et moi et Orange Money pour faciliter l’utilisation. On parle de tous les services connexes. On parle de la couverture du réseau. Qui parle de digitalisation parle de couverture. Aujourd’hui, Orange est la seule entreprise qui couvre l’ensemble du territoire guinéen avec les réseaux 3G et 4G selon les zones. C’est un déjà un premier pas », a indiqué Mohamed Lamine Keïta avant d’ajouter : « Ensuite, nous offrons tous les services qui vont avec. Que ce soit pour appeler, que ce soit pour se connecter sur internet, que ce soit pour faire des achats ou des transactions sur Orange Money. Et au-delà de ça, nous accompagnons les entreprises également parce qu’une entreprise qui évolue aujourd’hui en Guinée a besoin d’être connectée. Quand vous prenez des banques qui sont représentées à l’intérieur du pays et puis à Conakry qui font des transactions, qui ont besoin d’être connectées, quand on prend toutes les sociétés qui veulent avoir un service de connexion stable, travaillent avec nous. Cette transformation passe par un soutien de notre part et, c’est ce que nous faisons tous les jours ».

Pour Mohamed Lamine Keïta, la cinquième édition du Digitalk par Orange est particulière dans la mesure où : « On se rend compte de plus en plus que les gens ne mesurent pas que certaines entreprises tendent à disparaître. Les gens ne prennent pas conscience de cela et, il est important pour nous de le rappeler pour que chacun se remette en question et puisse se projetter dans le futur pour voir qu’est-ce qu’il peut mettre en place pour se former au niveau individuel ou au niveau des entreprises, former des salariés. Qu’est-ce qu’il faut faire pour se développer, pour investir dans les équipements, qu’est-ce qu’il faut pour maintenir sa place sinon au risque de disparaître », a-t-il soutenu.

Albert Zézé Guilavogui, étudiant en ingénierie Télécom a tenu à remercier la société Orange Guinée pour « l’opportunité qu’elle offre aux étudiants guinéens pour s’émanciper de l’ère du numérique. Participer à cette rencontre, c’est pour moi un plus dans mon parcours académique surtout que je suis étudiant en télécom. Cette rencontre m’a donné des informations sur comment me préparer pour les futurs enjeux du numérique ».

La société Orange Guinée a offert une formation gratuite aux étudiants en télécoms sur le thème : comment développer, maintenir et valoriser ses compétences à l’ère du numérique.

La sixième édition du Digitalk par Orange est prévue en mars 2023 selon le responsable de la division communication institutionnelle chez Orange Guinée.

Sadjo Bah