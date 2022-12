TransGuinéen et Simandou, différend DSD-Yatassaye, audit des contrats, les grandes décisions du conseil des ministres

La Session ordinaire du Conseil des ministres s’est tenue ce jeudi 01 décembre 2022 de 10H à 12H, sous la Hhaute Autorité de son Excellence Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA.

Les points suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

I. MESSAGE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA TRANSITION ;

II. COMPTE RENDU DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL INTERMINISTERIEL DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022 ;

III. DECISIONS DU CONSEIL DES MINISTRES ;

IV. DIVERS.

I. MESSAGE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA TRANSITION.

Le Président de la Transition a commencé par remercier et féliciter tous les acteurs qui ont œuvré, avec les départements sectoriels, pour la réussite du lancement du BRANDING NATIONAL de la Guinée.

Le Chef de l’Etat a mentionné qu’il s’agit d’un événement inédit qui rentre dans le cadre de la Refondation dans la vision de repositionnement permettant de vendre l’image de notre pays car la Guinée vient de loin.

Le BRANDING NATIONAL permet de transformer qualitativement la perception du pays, de rassurer davantage les potentiels investisseurs, le tourisme et la promotion de notre culture dans le monde entier.

Le Président du CNRD a, à cet effet, invité l’ensemble des membres du Gouvernement a œuvré pour la réussite de cet événement après cette première phase qui fut une grande réussite.

Pour le Chef de l’Etat, la contribution de chacun et de tous est vivement sollicitée en vue de construire l’image du futur de notre pays, et qu’il y a lieu d’impliquer aussi les préfectures de l’intérieur du pays ; car la Guinée ne se limite pas à Conakry.

Le Chef de l’Etat s’est préoccupé de savoir si les extraits de naissance biométriques sont maintenant disponibles et accessibles à la population dans les 33 préfectures de la Guinée. Il en est de même des cartes d’identité biométriques.

Le Président de la Transition a par la même occasion instruit les chefs de départements concernés afin que tous les documents administratifs puissent être disponibles pour tous les Guinéens et sur toute l’étendue du territoire national.

II. COMPTE RENDU DU CONSEIL INTERMINISTERIEL

Monsieur le Premier ministre Chef du Gouvernement, le docteur Bernard GOUMOU, a articulé son message essentiellement autour de trois (3) points :

1- RAPPEL DE SA VISITE DANS LES DEPARTEMENTS MINISTERIELS ;

2- RECRUDESCENCE DU BANDITISME LE LONG DES ROUTES ;

3- LA PROBLEMATIQUE DES DOCUMENTS D’IDENTIFICATION ET DE VOYAGE.

S’agissant du premier point, le Chef du Gouvernement a rappelé sa visite dans les départements respectifs en vue de toucher du doigt la réalité des conditions d’installation, mais aussi recadrer les ministres autour de trois projets prioritaires à réaliser avant la fin de l’année 2022. Le Premier ministre à la fin de ce premier point a instruit aux membres du Gouvernement de lui faire le point de l’évolution de ces principaux projets.

Au deuxième point de son message, le Chef du Gouvernement a évoqué le cas des coupeurs de route. A ce sujet, il a informé avoir fait un constat quant à la recrudescence de cet état de fait. Aussi, il a fait savoir que la semaine écoulée, sur la nationale Mamou-Labé, la presse a rapporté qu’un transporteur a été tué. A cet effet, il a exhorté les départements concernés à prendre des mesures idoines pour endiguer ce fléau dans notre pays.

Enfin, au troisième point relatif à la problématique des documents d’identification et de voyage, le Premier ministre a fait cas de nos compatriotes vivant à l’Etranger, en instruisant le ministère de tutelle de prendre des mesures nécessaires pour répondre à leur préoccupation.

Dans la même lancée, le Chef du Gouvernement a fait savoir que les interpellations sont nombreuses après les opérations d’enrôlement dans les Ambassades. Pour ce cas, il a exhorté les ministres en charge des Guinéens de l’Etranger et de la Sécurité à prendre des initiatives pour la relance des opérations de délivrance des passeports pour les citoyens guinéens clairement identifiés à l’Etranger.

AU TITRE DES COMMUNICATIONS

Le ministre des Transports a présenté une communication relative à la situation des permis de conduire et des plaques d’immatriculation des véhicules.

Madame la ministre du Plan et de la Coopération Internationale a aussi présenté une communication relative au projet Atlas Info géographique Pilote Basse Guinée pour 2023.

Le ministre du Budget a présenté les grandes masses du Projet de Loi de Finances 2023…

III. DECISIONS

MINISTERE DES TRANSPORTS

Communication relative à la situation des permis de conduire et des plaques d’immatriculation des véhicules ;

Le Conseil a soutenu favorablement l’ensemble des recommandations formulées et invité le ministre à :

Prendre toutes dispositions pour le respect des obligations contractuelles par les parties prenantes dans les deux contrats ;

Impliquer dans le processus les départements en charge de l’Habitat, de la Sécurité, de l’Enseignement Technique, la Formation Professionnelle et l’Administration du Territoire pour la réussite du projet ;

Rencontrer les syndicats pour comprendre les difficultés rencontrées sur le terrain ;

Impliquer activement les préfets pour la sélection des autoécoles ;

Mettre tout en place pour démarrer l’octroi effectif des permis de conduire pour les nouveaux conducteurs (mise au point des autoécoles, le passage obligatoire du code de conduire de la route) ;

Régler rapidement le différend entre la société DSD et le groupe Yattassaye.

MINISTERE DU PLAN ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

Communication relative au projet Atlas Info géographique Pilote Basse Guinée ;

Le Conseil a approuvé le projet et a invité la ministre à travailler en synergie avec tous les départements pour une cartographie plus complète.

MINISTERE DU BUDGET

Sur la Communication relative à la Loi de Finances Initiales (LFI) 2023 ;

Le Conseil a instruit au ministre de :

recevoir ses homologues en vue de revoir au besoin la situation de leur budget ;

présenter une situation succincte au cabinet du Président de la Transition pour appréciation ;

consolider toutes les observations et mettre à jour une proposition définitive du budget.

Le Conseil a décidé à l’unanimité l’adoption du Projet de Loi de Finances Initiales (PLFI) 2023.

III. DIVERS

Le Premier ministre a informé du début de la mission d’audit des contrats dans l’ensemble des départements en application des instructions du Président de la Transition le mercredi 30 novembre 2022.

Le ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République a informé le Conseil du lancement du projet de BRANDING NATIONAL sous la haute autorité du Chef de l’Etat qui eut lieu le mardi 29 novembre 2022.

Il a également informé le Conseil du démarrage des sessions d’échange du pacte d’actionnaires de la Compagnie TransGuinéen (CTG) avec le Comité Stratégique de Simandou sous le leadership du Chef de l’Etat et toutes les parties prenantes de ce projet (Winning Consortium Simandou et Rio Tinto SimFer) et avec l’accord de l’Etat Guinéen, la présence du GÉANT CHINOIS DE L’ACIER la société BAOWU autour des tables de négociations pour accélérer le financement de ce projet très stratégique pour notre pays dont le Capex est estimé à environ 15 milliards de dollars Américains (soit l’équivalent du PIB de la Guinée).

Le ministre des Transports a informé de l’Organisation de la première édition de la semaine nationale de la sécurité routière du 5 au 11 décembre 2022 à Conakry et à l’intérieur du pays.

La ministre du Plan et de la Coopération Internationale a fait part de la tenue du prochain comité de pilotage du projet SANITA (COPIL) le vendredi 02 décembre 2022. Aussi elle a fait un rappel dans le cadre du Programme Indicatif National (PIN) du 11ème Fonds Européen de Développement pour la Guinée dans le cadre de l’assainissement urbain.

La ministre de la Pêche et de l’Aquaculture a informé le Conseil de la célébration de l’année internationale de la pêche et de l’aquaculture artisanale (AIPAA 2022).

Le ministre du Travail et de la Fonction Publique a demandé aux chefs de Divisions des Ressources Humaines (DRH) de faire le point sur les recrutements ou engagements d’agents contractuels ou stagiaires à date en service dans les départements ministériels.

Madame la ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME a informé le Conseil de l’organisation de la table-ronde des bailleurs de fonds sur la nouvelle Politique Nationale de Développement Industriel de la Guinée (PNDIG), prévue le 02 décembre 2022, dans un établissement hôtelier de la place.

Le Conseil a rendu un hommage aux deux anciennes gloires du football guinéen, Facinet CAMARA (Bozik) et Aliou YATTARA (Malbanga) ainsi que l’ancien ministre des Mines et de la Géologie Ibrahima Soumah, tous rappelés à Dieu.

Le Conseil a fait part que le jeudi 01 décembre 2022 est consacré à la célébration de la journée internationale du VIH/SIDA.