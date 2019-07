Transhumance politique : des cadres démissionnaires du PADES rejoignent le RPG

Des cadres démissionnaires du PADES du Dr Ousmane Kaba ont annoncé leur adhésion au RPG arc-en-ciel (au pouvoir). L’annonce a été faite mardi par leur porte-parole, lors d’une conférence de presse animée, à Conakry.

Ces cadres démissionnaires du PADES constitués en front appelé « aidez-moi à vous aider », reprochent au président du parti Dr Ousmane Kaba de prendre des décisions unilatérales, notamment son rapprochement au Front National pour Défense de la Constitution (FNDC) et à la Convergence de l’opposition Démocratique (COD), mais aussi la violation des textes de fonctionnement dudit parti.

Selon le responsable de l’implantation du dudit front, Moussa Nanka Kaba, « plusieurs dysfonctionnements et violations des textes par les premiers responsables nous paraissent suffisants de ne plus nous sentir concerner par des nombreuses incohérences qui caractérisent la gestion de ce parti dont entre autres la décision unilatérale d’appartenir au FNDC et au COD, qui sont deux structures qui veulent priver le Guinéen de son droit légitime de se prononcer librement sur sa destinée et comment il compte la mener. Le rapprochement contreproductif à des formations politiques responsables du retard économique du pays ». Ajoutant que « la cacophonie à la tête du parti à travers l’existence de trois coordinations notamment : la coordination chargée des questions administratives, la coordination des consultations politiques et la coordination chargée de la mobilisation. Et chaque coordinateur a derrière lui un lobby qui a fini par prendre en otage le parti, en violation manifeste des textes qui régissent le fonctionnement du parti. L’absence d’un bureau politique national après plus de deux ans d’existence sur le terrain ».

Parlant de leur adhésion à la mouvance présidentielle, M. Kaba, a rappelé que le RPG est un allié traditionnel et originel du PADES. « Le PADES n’était pas créé pour s’opposer fondamentalement au RPG arc-en-ciel, c’est à la suite d’un simple malentendu. Et je pense que dans une famille, le malentendu ne peut pas être la cause profonde du divorce. Donc, on nous a fait croire à l’époque que le PADES a été créé pour nous permettre de peser lourd dans le débat vis-à-vis du RPG arc-en-ciel. Mais que nous restons attachés à toutes les valeurs que le RPG partage. Dans les faits, nos principaux responsables, ce discours ne va pas dans le même sens que l’action sur le terrain. Nous, nous sommes nés et avons grandi dans le RPG, on ne peut pas accepter que notre formation politique s’écarte des principes fondamentaux du RPG arc-en-ciel ».

Présent à la conférence, le conseiller chargé de mission du chef de l’Etat Souleymane Keita qui s’est réjoui de cette adhésion, précisant que c’est le retour à la maison de l’enfant prodige.

« Pour nous, c’est le retour à la maison de l’enfant prodige. Donc nous les accueillons déjà à bras ouvert. Nous sommes convaincus qu’ils ont un potentiel en terme d’expériences politiques sur le terrain qu’ils mettront à la disposition du parti. Et ensemble, nous allons continuer la noble lutte derrière le professeur Alpha Condé qui, aujourd’hui, est en train de changer la Guinée. Nous sommes très heureux et nous sommes à côté pour les accompagner afin qu’ils se sentent chez eux désormais. Nous, nous sommes rassurés que les enjeux futurs qui nous attendent vont être relevés avec assez dextérités, il s’agit notamment des élections législatives en vue que nous comptons remporter à la majorité absolue. Mais aussi le projet de la nouvelle constitution dont la Guinée a besoin », assure-t-il.

Elisa Camara

