Transition : ABLOGUI recense 126 promesses faites par le président de la transition et du premier ministre

L’association des blogueurs de Guinée (ABLOGUI) a présenté ce mercredi 16 mars à travers une conférence de presse, un rapport des principaux engagements ou promesses faites par le président de la transition, Mamadi Doumbouya et le premier ministre du gouvernement, Mohamed Béavogui.



Selon Mamoudou Baro Condé, membre d’ABLOGUI, la plateforme Lahidi dédiée à la transition a recensé 126 promesses du président de la transition et de son premier ministre. Il souligne que ces promesses sont réparties dans six documents à savoir : la Charte de la Transition (23 engagements); le discours du 1er novembre du colonel Mamadi Doumbouya (4 engagements) ; la feuille de route du gouvernement du premier ministre (76 engagements) ; le discours d’investiture du président de la transition (2 engagements) ; le discours du colonel Mamadi Doumbouya lors des concertations nationales du CNRD avec les forces vives (13 engagements); le discours du 06 septembre 2021 du président du CNRD (8 engagements).

Parmi les nombreuses promesses recensées par ABLOGUI à travers sa plateforme Lahidi transition, l’administration publique est le secteur qui renferme le plus grand nombre de promesses.



« A partir de ces promesses, nous pouvons déjà identifier les secteurs dominants. Et dans le cadre de la transition, les secteurs administration publique, justice, économie-finance et les mines sont les plus dominants. Ces secteurs recensent le plus grand nombre de promesses. Le secteur administration publique est celui qui a plus le grand nombre de promesses avec 28 promesses dont 14 sont issues de la feuille de route du gouvernement présentée par le premier ministre. Sur les promesses liées au secteur de l’administration publique, il a 7 engagements sur les 28 qui sont directement rattachés au processus d’organisation des élections qui vont clôturer la transition. L’autre secteur qui retient l’attention est celui des mines avec 12 promesses dont 10 sont issues de la rencontre entre le président de la transition et les acteurs de ce secteur. Le secteur de la justice contient 14 promesses avec des engagements de mise en place de nouveaux textes de lois, le renforcement de l’indépendance de la justice et la lutte contre les crimes économiques et financiers, le renforcement de conseil supérieur de la magistrature », a indiqué Mamadou Alfa Diallo, président d’ABLOGUI.

Par ailleurs, le secteur le moins fourni en promesse par le président de la transition et de son premier ministre est celui du sport.

« Il y a un autre secteur qui retient notre attention. C’est le secteur des sports où il y a très peu de promesses. Il n’y a que deux (02) promesses dans le secteur des sports et toutes ces promesses concernent l’organisation de la CAN 2025 en Guinée. Le gouvernement de la transition a réaffirmé sa volonté d’organiser cette CAN », a ajouté Mamadou Alfa Diallo.

Sur les 126 promesses du colonel Mamadi Doumbouya et de Mohamed Béavogui, certaines sont déjà réalisées à savoir la lutte contre les crimes économiques et financiers à travers la création de la CRIEF.

Selon les responsables d’ABLOGUI, un rapport sera publié dans les prochains mois pour analyser et évaluer l’ensemble des promesses du président de la transition et de son premier ministre.

Sadjo Bah