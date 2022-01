Transition : Cellou Baldé de l’UFDG partagé entre doute et déception sur certains faits et gestes du CNRD

Les acteurs politiques commencent à douter de certains actes que pose le CNRD et réclament la mise en place très rapidement du CNT et la fixation de la durée de la transition. Parmi eux figure l’ancien député uninominal de Labé, l’honorable Cellou Baldé. Interrogé hier mardi, dans l’émission ‘’Grand débat’’ de la radio Gpp de Labé, l’acteur politique n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour dénoncer certains actes du CNRD.

« Les intentions et les actes qui ont été posés par le CNRD, tout au début, tout le monde, était dans l’euphorie, et tout le monde pensait que le CNT allait être mis en place depuis le mois de novembre dernier. Mais comme on dit le plus souvent, on s’observe dans ce pays, le CNRD a commencé à dérouter en partie. Il (CNRD ndlr) commence à prendre des décisions qui vont à l’encontre de ce que nous, nous attendions. C’est pourquoi, moi je peux dire que la rencontre des partis politiques, maintenant là, ça vient à point nommé, parce que le CNRD doit comprendre que le pays nous appartient tous, la transition aussi, nous devons la partager. On ne peut pas comprendre qu’après la prise du pouvoir le 05 septembre dernier, le CNRD peut mettre à nu le combat que nous, nous avons mené. Si vous faites le constat, tous ceux qui ont lutté farouchement contre l’ancien régime ne sont pas nombreux dans le gouvernement. C’est pourquoi nous ne pouvons pas rester bras croisés, voir des gens confisquer le pouvoir, confisquer aussi la lutte que tout le monde a mené. Il (le CNRD ndlr) ne peut pas aussi venir nous proposer des assises ou bien nous proposer des durées de 3 ans ou bien de 5 ans. Nous tous nous savons c’est quoi un chronogramme pour aller à des élections libres, crédibles et transparentes », affirme le coordinateur des fédérations de l’intérieur du pays.

Poursuivant, l’honorable Cellou Baldé n’a pas manqué de demander au CNRD de se rétracter sur certaines de ses décisions.

« Dire que maintenant nous confions le travail de la CENI au ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, ça c’est une erreur monumentale de la part du CNRD. Je les appelle à se rétracter par rapport à ça. J’ai entendu parler pour les assises nationales, je ne pense pas que la Guinée a besoin de ça, je sais que nous avons besoin par exemple de prendre une CRIEF pour lutter contre la délinquance financière, voir aussi ceux qui ont commis des crimes de sang, les tueries de l’axe Hamdallaye-Bambeto, les tueries de Labé, de N’Zerekoré ; de Labé, de Kankan. Donc ils n’ont qu’à voir comment mettre en place une cour de justice pour juger ceux qui ont tué les Guinéens, ceux qui ont dilapidé les ressources de notre pays», renchérit Cellou Baldé.

Dans la foulée, l’ancien député uninominal de Labé a dénoncé avec la dernière énergie le limogeage de la ministre de la Justice, Fatoumata Yarie Soumah, qui, selon lui, n’obéirait pas à la règle.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

