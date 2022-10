Transition: colonel Doumbouya prend acte des 24 mois proposés, à partir du 1er janvier 2023 (communiqué)

Palais Mohammed V – Conakry, le 21 octobre 2022 – Le Président de la Transition, Chef de l’État, le Colonel Mamadi Doumbouya, a reçu ce vendredi 21 octobre 2022, les experts et le facilitateur de la CEDEAO, le Docteur Thomas Yayi Boni ainsi que le Gouvernement, les facilitatrices du cadre de dialogue national inclusif inter-guinéen et les membres du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD).

Après le compte-rendu et les conclusions des travaux des experts de la CEDEAO et ceux de la partie guinéenne, liés à la durée de la transition et des mécanismes à mettre en place pour son effectivité, Son Excellence Monsieur le Président de la Transition qui privilégie le dialogue et la concertation pour régler toutes les divergences dans la vie nationale, a pris acte de la durée de 24 mois proposés et qui prend effet à partir du 1er janvier 2023.

Son Excellence Monsieur le Président de la Transition s’est réjoui que les travaux aient pris en compte les aspirations légitimes du Peuple de Guinée élément central pour la définition d’une gouvernance adaptée durant le régime de Transition fondée sur les valeurs et principes inscrits dans la charte de la Transition.

Il a tenu à féliciter les experts et le Président Yayi Boni pour leur implication aux côtés des Guinéens afin de parvenir à cet accord concerté.

L’occasion pour lui de se féliciter une fois de plus de la nomination de Son Excellence Monsieur Yayi Boni en qualité de médiateur de la CEDEAO pour la Guinée, lors du 61ème Sommet des Chefs d’État de tenu à Accra, le 03 juillet 2022, et son acceptation par la République de Guinée.

La Guinée en tant que membre fondateur de la CEDEAO travaillera toujours avec l’institution sous-régionale pour la résolution des problèmes internes et externes au pays comme elle l’a toujours d’ailleurs du reste déjà fait, a rappelé le Chef de l’État.

Monsieur le Président de la Transition, Chef de l’État, le Colonel Mamadi Doumbouya, a félicité le Peuple de Guinée pour son accompagnement au processus de la Transition, sa résilience face aux difficultés de tous ordres, renouvelé sa main tendue à la classe politique et a appelé à l’union sacrée pour créer la nouvelle Guinée, la Guinée où il fera bon vivre pour tous.

Direction de la Communication et de l’Information de la Présidence de la République (DCI -PRG)