Transition: Doudou Benny chante pour la paix et appelle les différents acteurs au dialogue

Dans son rôle de sensibilisateur, de pacificateur, l’artiste guinéen, Doudou Benny va lancer une œuvre musicale pour contribuer à l’apaisement de la situation sociopolitique du pays, très tendue ces derniers temps. Dans son single, l’artiste appelle les différents acteurs à œuvrer ensemble pour une « Transition apaisée ».

L’artiste appelle le président de la transition à écouter sa population et la population à respecter les dirigeants du pays.

Doudou Benny, artiste



« Un artiste est un sensibilisateur (…). J’ai toujours soutenu les présidents de ce pays. J’ai toujours travaillé avec ces présidents. Comment je travaille ? Je chante une musique, je te montre la route qu’il faut emprunter pour trouver la solution pour mon pays. Cette année, j’ai dit qu’il faut je revienne dire la vérité à ma population, dire la vérité aux responsables de ce pays », a d’abord déclaré l’artiste avant d’ajouter : « Aujourd’hui, je dois demander au président de la république d’écouter sa population. Quand il écoute la population, il peut avoir la route pour gérer ce pays. Et je dois demander la population de respecter ses responsables, leur président. Les guinéens ne respectent pas leur président. Si un président est dans un pays respectueux, où la population est là, il n’y a pas de respect, le président qui va être dans le pays ne sera pas un président qui respectera sa population. Si la population n’a pas une éducation normale pour son président de la république, le président de la république ne va pas vous apporter du respect. Quand il n’y a pas de justice dans un pays, le président qui viendra ne respectera pas la justice. Quand il y a l’honnêteté dans un pays, le président qui vient respectera l’honnêteté. Quand il y a du mensonge, le président va aussi mentir parce que la population est menteuse ».

Quant au front national pour la défense de la constitution (FNDC), fer de lance pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel, l’artiste demande : « Aujourd’hui, ce que je demande au FNDC, c’est de trouver une solution d’entente. Une solution de concertation, de dialogue avec le pouvoir en place. Je demande au FNDC de prendre ses responsabilités et demander à l’État de condamner ceux qui font sortir les enfants dans les rues ».

Le PDG de la structure Guinée Art Production justifie l’accompagnement de l’artiste par le message de paix prôné qu’il prône dans la chanson.

« Si vous nous voyer ici aujourd’hui, c’est pour accompagner l’artiste Doudou Benny qui n’est plus à présenter. Je l’ai toujours accompagné dans ses différents projets au paravant en tant que personne physique. Mais cette fois-ci, c’est ma structure qui l’accompagne. Quand il est venu avec son projet, après analyse, on a estimé qu’il faut l’accompagner parce que c’est un projet qui prône la paix. Et comme vous le savez, aujourd’hui en Guinée, nous traversons une situation très difficile. Nous n’avons pas du tout droit à rater cette transition. Et pour cela, sans la stabilité, on ne peut rien. Quand il est venu avec ce son, on a estimé que c’est un son qui mérite d’être accompagné. Et comme tout autre artiste qui va chanter un morceau qui prône la paix, notre structure sera toujours ouverte à accompagner cette personne. C’est ce qui nous a motivé à accompagner, à prendre l’intégralité de la réalisation de ce clip, c’est à cause vraiment de l’utilité. On estime que les hommes culturels, les artistes, c’est eux qui doivent jouer ce rôle aujourd’hui. Sensibiliser la jeunesse, la Guinée toute entière à prôner la paix. On n’a pas intérêt que ce pays soit déchiré », a expliqué Lancinet Touré, PDG de la structure Guinée Art Production.

Doudou Benny a magnifié les actions du conseil national de la transition (CNT) et de son président pour leurs rôles pour la paix notamment la tenue du forum inter religieux,

« Je dois remercier Docteur Dansa Kourouma pour ce qu’il est entrain de faire. C’est lui qui est entre l’État et la population. J’ai analysé que ce qu’il est entrain de faire est bon », a souligné Doudou Benny qui soutient que sans paix, il n’y a pas de développement.

Sadjo Bah