Transition en Guinée : Bazoum conseille à Doumbouya de hâter le pas

Le président du Niger Mohamed Bazoum a invité dans une interview à Jeune Afrique le nouvel homme fort de Guinée colonel Mamadi Doumbouya à ne pas perdre de temps. Il lui a demandé d' »éviter de se lancer dans des aventures fumeuses du type « refondation de l’ETat ».

Que doivent faire les putschistes guinéens, selon vous ?, lui demande le journal.

« Ne pas perdre de temps, là aussi. Éviter de se lancer dans des aventures fumeuses du type refondation de l’État, et organiser des élections démocratiques dans un délai raisonnable – c’est-à-dire un an environ. Le colonel Doumbouya, avec qui j’ai parlé, me semble être de bonne volonté et il est incontestablement populaire. Ce sont deux atouts qu’il ne doit pas gaspiller », conseille le dirigeant nigérien au putschiste guinéen.

