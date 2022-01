Transition en Guinée : la DACT propose un délai de 2 ans aux nouvelles autorités du pays

La Dynamique d’Appui Citoyen à la Transition (DACT) qui mobilise en son sein plusieurs organisations de la société civile guinéenne et des groupements syndicaux variés, a présenté Mardi 4 janvier 2022, devant des dizaines d’hommes de médias, un document de18 pages, servant de guide pour une transition réussie et apaisée en Guinée, mais qui servira de guide au-delà même de la transition qui s’est ouverte le 5 septembre dernier.

Pour commencer, le Coordinateur National du réseau Cojelpaid a fait savoir que c’est dans une volonté d’écouter tous les acteurs de la vie nationale pour leur expliquer le motif et bien entendu savoir leur perception que ce document a pu être élaboré.

« D’abord, il faut saluer toutes les organisations de la société civile dans l’ensemble, parce que le travail qu’on vous présente, dans le processus, chaque plate-forme, chaque organisation de la société civile, les organisations syndicales, des femmes et des hommes, chaque structure a fait du mieux pour produire quelque chose qui pouvait le maximum que possible relever ce qui est la question de la perception…Il fallait analyser les situations, savoir quels sont les risques, des problèmes qui puissent arriver durant cette transition, mais au-delà également savoir quelles sont les opportunités, quels sont les défis que nous avons à relever ensemble… À un moment, il faut que nous les acteurs publics, il faut qu’on ait le discernement, savoir que ce qui peut être fait, à quel moment et par qui », a expliqué Abdoul Sacko.

À en croire les responsables de la dynamique, l’objectif de leur contribution permettra également d’offrir aux nouvelles autorités une compréhension raisonnée des aspirations des populations vis-à-vis de la transition de façon structurée et objective, tels que: faciliter l’élaboration du chronogramme de la transition dans une dynamique de consensus entre les Guinéens et une approche de compréhension avec la communauté internationale en vue de leur accompagnement pour une transition réussie en Guinée ; doter la société civile d’un document de plaidoyer auprès des nouvelles autorités d’une part et la communauté internationale d’autre part pour marquer son rôle d’acteur majeur à une transition réussie.

Mme Bintou Kouyaté ajoutera que ce document est fourni « sur la base de l’analyse des perceptions, des ambitions, des inquiétudes et la compréhension des Guinéens de différentes catégories consultés, la planification stratégique des actions pouvant être les chantiers de la transition, comme indiqué dans la matrice ci-dessus de neuf (09) trimestres dont un (01) dans le post transition, nous conduit à une durée de 24 mois à compter de la prise du pouvoir par l’armée (CNRD) le 05 septembre 2021. Partant de cette planification qui prend en compte les questions de réformes, de refondation et de renonciation, le référendum peut se tenir entre novembre et décembre 2022, les législatives et communales cumulées en début juin 2023 suivies de la présidentielle en septembre 2023. »

Dans le document, dit-elle, les acteurs de la société civile ont résumé leur travail en plusieurs axes que sont: la finalisation de la mise en place des organes de la transition; création des conditions favorables à la paix, à l’unité nationale; la refondation et la rectification de l’Etat par la promotion de la gouvernance, la dépolitisation de l’administration, le renforcement de la justice/sécurité et la sécurisation des biens de l’Etat; la poursuite de la modernisation de l’état civil et l’élaboration d’un fichier électoral fiable; organisation des scrutins pour le parachèvement de la transition.

Pour finir, Mme Bintou Kouyaté a rappelé que ce guide est le fruit d’un processus participatif et inclusif né de la volonté des acteurs de la société civile guinéenne à contribuer à une transition réussie et apaisée.

« Il traite des aspirations, craintes et compréhensions exprimées par les Guinéens pour que l’espoir d’une nouvelle Guinée de prospérité et de bien-être collectif, suscité par la prise du pouvoir par l’armée (CNRD) le 05 septembre puisse être une réalité. Ainsi, il se veut un document qui favorise la construction d’un large consensus entre les acteurs de la vie nationale (forces vives et CNRD) sur le contenu de la transition et sa durée, permettre ainsi à établir par le plaidoyer de la société civile une compréhension entre les nouvelles autorités et la communauté internationale à travers la CEDEAO pour l’accompagnement de cette dernière à la réussite de la transition. Ce document constitue par ailleurs, une référence et une orientation pour les parties prenantes à mieux cerner les aspirations des populations dans leurs actions pendant cette période de transition. »

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08