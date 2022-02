Transition en Guinée : « le calendrier dépendra des institutions mises en place » (Alassane Ouattara)

Dans une interview -exclusive- qu’il a accordée à RFI et France 24, le président ivoirien s’est exprimé sur la transition en cours en Guinée.

Alassane Ouattara a admis avoir des contacts avec le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya qui, selon lui, a jusque-là tenu ses engagements à son endroit.

En ce qui concerne le retour à l’ordre constitutionnel, le président de la Côte d’Ivoire estime que les choses se feront à temps opportun.

« Je suis en contact avec le colonel Doumbouya. Les choses se feront à temps opportun. Je peux vous dire que jusqu’à présent, il a tenu ses engagements à mon endroit et je continue de penser que ça continuera », a déclaré le chef d’Etat ivoirien.

Par ailleurs, le président de la Côte d’Ivoire souligne que la durée de la transition dépendra des institutions mises en place. Il estime que cela se fera le plus tôt possible.

« Le calendrier dépendra des institutions qui ont été mises en place et je souhaite que ce soit le plus tôt possible. Je n’ai pas imposé un délai aux Guinéens, ni aux Maliens, ni aux Burkinabés. Nous leurs disons seulement que la charte de la CEDEAO a des contraintes qu’il faut respecter », a-t-il conclu.

Sadjo Bah