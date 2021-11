Transition en Guinée: Le CCST recommande à la junte la déclaration des biens des ministres entrants

Le Comité Citoyen de Suivi de la Transition (CCST) a, à travers un communiqué rendu public ce Mardi 09 novembre, rappelé la mission d’observation citoyenne du processus de la transition et les analyses faites sur les récents développements de la situation sociopolitique de la Guinée.

Ces analyses s’articulent autour des 7 points, dont entre-autres, la composition du Gouvernement de la transition, des recommandations, la question sécuritaire, l’incendie du Marché de Nzérékoré, la question des audits et le dernier sommet extraordinaire de la CEDEAO.

Ci-dessous l’intégralité du communiqué du CCST

1- La Composition du Gouvernement : le CCST se réjouit de la finalisation de la composition du Gouvernement après une longue période de suspens et d’impatience des populations. Il constate avec satisfaction que cette équipe gouvernementale est l’une des plus jeune dans l’histoire de la Guinée indépendante, majoritairement constituée de nouvelles figures à ces niveaux de responsabilité et qui tient compte :

Du respect des critères de compétence et du genre ;

De la représentativité sociologique du pays dans sa globalité ;

Le CCST constate également que les Ministres qui composent le gouvernement de la transition ne sont la proposition d’aucune entité donnée, ce qui les met à l’abri de toutes formes de pression ou de redevabilité à part celles qu’ils doivent au peuple de Guinée, au Président de la République et au premier Ministre ;

Les recommandations spécifiques du CCST à cet effet :

L’initiation rapide d’un séminaire Gouvernemental pour imprégner

l’ensemble des ministres sur les missions essentielles du

gouvernement et de la conduite à tenir pour la réussite de la transition ;

2- Déclaration des biens: le CCST rappelle que l’un des objectifs assignés à cette transition par le CNRD et partagé par le peuple est la promotion de la bonne gouvernance. Cela étant, le CCST demande que soient soumis au principe de la déclaration des biens, l’ensemble des ministres, des hauts cadres de l’Etat, des responsables des régies financières de l’Etat, des établissements et entreprises publics, ainsi que des administrateurs territoriaux (déconcentrés et décentralisés) ;

3- La question des audits : le CCST accueille favorablement la volonté du CNRD de procéder à l’audit des comptes, et demande la mise en place rapide d’une commission d’audit crédible, indépendante et impartiale dont le travail sera axé sur la gestion des deux régimes précédents.

Le CCST réitère sa proposition quant à la création d’une Cour spéciale chargée de juger tous les crimes économiques et financiers, pour lutter efficacement contre la corruption, l’enrichissement illicite et les abus de biens sociaux.

4- La mise en place des organes de la transition : le CCST tout en saluant les efforts consentis par le CNRD dans la formation du gouvernement, sollicite l’accélération du processus de mise en place des autres organes notamment le CNT, pour un démarrage effectif de la transition;

5- Le dernier sommet extraordinaire de la CEDEAO (cas Guinéen) : le CCST se réjouit de l’intérêt grandissant que la CEDEAO accorde à la Guinée depuis l’ouverture de cette transition. Il estime que les défis actuels de la Guinée ne se résument pas à une question électorale, mais au règlement des problématiques qui touchent fondamentalement l’Etat ;

6- L’incendie du marché de N’Zérékoré : le CCST exprime sa compassion et sa solidarité aux sinistrés de l’incendie et demande l’ouverture d’une enquête rapide pour situer les responsabilités et lance un appel à contribution auprès de toutes les bonnes volontés ainsi qu’à la solidarité de l’Etat;

7- La question de la sécurité : malgré ses différentes interpellations et les efforts déployés par les autorités, la question sécuritaire demeure une préoccupation primordiale pour le CCST. Face à la recrudescence des crimes et du grand banditisme dans la région de Conakry et à l’intérieur du pays, le CCST invite les autorités au déploiement de stratégies plus efficaces et de moyens adéquats en vue de sécuriser les personnes et leurs biens.

