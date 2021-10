Transition en Guinée : Les attentes de Sékou Koureïssy Condé de l’ARENA, spécialiste en gestion de crises et de transition

Le président de l’Alliance pour le Renouveau National (ARENA) s’est prononcé ce lundi sur la transition ouverte depuis le 5 septembre dernier par la junte militaire suite au coup d’État qui a renversé Alpha Condé du pouvoir.

Dans « Mirador », de la radio Fim fm, Sékou Koureïssy Condé estime que le déroulement de la transition a été biaisé même si selon lui, il peut être réparé.

« L’expertise que j’ai, est la gestion des crises, la résolution des conflits, donc les transitions. J’ai souhaité qu’il y ait d’abord un chronogramme de la transition avant la charte de la transition. La charte étant un élément constitutif du chronogramme de la transition », a d’abord lancé Sékou Koureïssy Condé avant d’ajouter :

« Je voudrais qu’il y ait le chronogramme de la transition, qu’on se mette d’accord sur l’agenda global. Ensuite la charte et la prestation de serment du président en même temps que la signature de la charte. Maintenant la mise en place des organes de la transition va suivre. Après la mise en place des organes de la transition, il y a l’agenda des organes de la transition qui sera étalé. C’est sur la base de cet agenda qu’on connait la durée de la transition. Cela n’a pas été fait. J’estime que la démarche a été biaisée mais j’estime qu’elle est réparable », a expliqué Sékou Koureïssy Condé.

Le secrétaire général du conseil national de la transition de 2010 a par ailleurs décliné ses attentes de la transition dirigée par le colonel Mamady Doumbouya.

« Ce que j’attends de cette transition, ce qu’il y ait un véritable débat intellectuel. Quel sorte de régime allons nous offrir à la Guinée ? Nous avons essayé un régime présidentiel très fort, parti unique, régime présidentiel unique. Nous avons eu un régime présidentiel militaire avec le général Lansana Conté. Et Nous avons connu des dérapages institutionnels que nous connaissons (…). J’attends qu’on nous disent quel sorte de régime doit régir la vie de la Guinée dans le futur. Je propose un régime parlementaire. Je voudrais que le président de la république diminue ses charges et ses pouvoirs. Qu’il en confie au premier ministre. Et que le président de l’Assemblée et le premier ministre issus de la majorité puissent être surveillés par le président qui a les honneurs et les obligations. On me dira que ça n’existe pas en Afrique mais il faut chercher un modèle guinéen. Il faut supprimer la CENI pour revenir au système républicain où c’est le ministère de l’administration du territoire qui gère les élections. Je voudrais que la réconciliation soit l’un des chantiers prioritaires de la transition. Il faudrait qu’un pacte national de réconciliation soit rédigé en même temps que la nouvelle constitution et que ce pacte national soit votée en même temps que la nouvelle constitution », a proposé l’ancien ministre avant de poursuivre : « Les guinéens seraient en cela liés par un pacte historique de réconciliation qui va servir de référence pour les années à venir parce qu’on ne peut pas attendre d’un gouvernement élu d’engager le processus de la réconciliation parce que les gouvernements politiques ne peuvent pas se payer le prix d’engager la réconciliation. Ils tiendront compte des sensibilités et de susceptibilités. Voilà quelques éléments qui peuvent en fournir d’autres », a-t-il conclu.

Sadjo Bah