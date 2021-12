Transition : en rang serré, les partis politiques publieront un mémo dans les prochaines heures

Les différentes plateformes des partis politiques politiques se sont réunies à huis clos ce lundi 27 décembre, au siège de la CORED, à Dixinn Bora, dirigée par Mamadou Sylla. L’objectif de cette énième rencontre est de rencontrer les coalitions et leaders politiques qui n’étaient pas représentés à la réunion du 20 décembre dernier.

Ont entre autres répondu présents à cette rencontre, le président de l’UFDG Cellou Dalein Diallo, Mamadou Sylla de l’UDG, Dr Faya Millimouno du BL, Dr Ousmane Doré du MND, Makalé Traoré du PACT, Makalé Camara du FAN, Ibrahima Sory Diallo de ADC-BOC et, Dr Sékou Koureïssy Condé de ARENA.

Le porte-parole de circonstance des coalitions présentes, Dr Sékou Koureïssy Condé est revenu sur les différents points qui ont été débattus : « C’est dans le souci de manifester et de consolider l’unité de la classe politique guinéenne. À cet effet, nous sommes convenus de conforter cet élan de rassemblement. Premièrement, en restant tous ensemble, mobilisés pour la même cause. Et deuxièmement, à nous réunir prochainement au siège de l’UFDG avec l’ensemble des composantes de partis politiques guinéennes et définir les grandes lignes de ce qui va être la conduite ou les propositions de la classe politique guinéenne pour l’accompagnement de la transition.»

Poursuivant, le président de ARENA d’ajouter : « nous avons effectivement travaillé sur un mémorandum qui a été proposé à l’ensemble des composantes et signé par l’ensemble des partis politiques représenté au sein de cette plateforme. Le mémorandum sera certainement publié dans les heures qui viennent.»

Plus loin, Dr Sékou Koureïssy Condé a laissé paraître qu’ils [les coalitions des partis politiques] vont se retrouver le jeudi 30 décembre prochain au siège de l’UFDG pour la suite des débats.

Mamadou Yaya Barry622266708