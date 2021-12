Transition : fin de mission du sous-secrétaire d’Etat adjoint aux Affaires africaines des USA, en Guinée (communiqué)

LE SOUS-SECRÉTAIRE D’ÉTAT ADJOINT AUX AFFAIRES AFRICAINES DES ÉTATS-UNIS SE REND EN GUINÉE POUR DISCUTER DE LA TRANSITION VERS LA DÉMOCRATIE

Le Sous-Secrétaire d’État Adjoint aux Affaires Africaines des États-Unis, Michael Gonzales, s’est rendu en Guinée du 1er au 3 décembre 2021 pour inciter les autorités à publier une feuille de route accompagnée d’un calendrier et de commencer à prendre des mesures tangibles en vue de la tenue d’élections libres et transparentes pour ramener le pays à un régime civil démocratiquement élu et à l’ordre constitutionnel. Il a rencontré des représentants du gouvernement, de la société civile et d’autres diplomates de haut rang.

Tout au long de ses rencontres, M. Gonzales a réitéré le soutien de longue date des États-Unis à la Guinée et l’amitié avec le peuple guinéen et a souligné les profondes préoccupations des États-Unis concernant les développements politiques en Guinée, principalement le coup d’État militaire du 5 septembre. Le Sous-Secrétaire d’État Adjoint Gonzales a souligné qu’il était impératif que le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD), annonce un calendrier et une feuille de route avant que les États-Unis ne puissent déterminer comment ils pourraient soutenir la transition et reprendre une aide étrangère mutuellement bénéfique. Le Sous-Secrétaire d’État Adjoint Gonzales a également encouragé le CNRD à coopérer avec la CEDEAO tout au long de la transition.

Lors de sa conférence de presse du 3 décembre, le Sous-Secrétaire d’État Adjoint Gonzales a souligné l’engagement des États-Unis envers le peuple de Guinée. « Nous reconnaissons les mesures encourageantes que le CNRD a prises au cours des trois derniers mois, notamment en libérant des prisonniers politiques, en luttant contre la corruption et en améliorant les infrastructures publiques », a déclaré M. Gonzales. « Les États-Unis exhortent le CNRD à s’engager publiquement à respecter un calendrier pour le retour de la Guinée à l’ordre constitutionnel et la tenue d’élections libres et transparentes. Le CNRD doit prendre des mesures tangibles et positives en vue de cette transition. » Le Sous-Secrétaire d’État Adjoint a encouragé la société civile et les partis politiques à travailler en étroite collaboration pour former le Conseil National de Transition (CNT) et à inclure diverses voix de toute la Guinée. Il a exhorté le CNRD à organiser un procès pour le massacre du 28 septembre et à intensifier les efforts de vaccination contre le COVID-19. M. Gonzales a réaffirmé l’engagement des États-Unis envers les entreprises américaines et a assuré qu’une plus grande stabilité entraînera une augmentation des investissements en Guinée.

Les États-Unis restent engagés à promouvoir la démocratie et à assurer la paix et la stabilité dans le monde. La visite du Sous-Secrétaire d’État Adjoint Gonzales en Guinée réaffirme notre soutien continu au peuple guinéen. Depuis des décennies, les États-Unis collaborent avec des partenaires locaux pour soutenir le développement durable, contrer les crises sanitaires et protéger les droits de l’homme en Guinée. Notre engagement reste inébranlable.

Conakry, le vendredi 3 décembre 2021

Ambassade des USA