Transition : la Plateforme du mouvement citoyen « ma cause » lance une dynamique dénommée « LA GUINÉE KILÉ »

Dans le but de contribuer au rétablissement de la confiance entre les différents acteurs de la vie nationale à travers un cadre de dialogue pour la gestion efficace du processus de sortie heureuse de la Transition, une dynamique dénommée : « LA GUINÉE KILÉ » qui signifie (Mettons-nous Ensemble pour aider la Guinée) a été lancée, ce jeudi 09 juin à Conakry.

Cette dynamique qui regroupe en son sein des Organisations de la Société Civile Guinéenne est composée de Plateformes, Réseaux, ONG et Associations. L’initiative est de la Plateforme Nationale du Mouvement Citoyen » ma cause ».

« Cette Transition en cours, doit être pour la Guinée et les guineens, l’ultime occasion de poser des bases solides, qui serviront désormais de véritable socle de gestion de la vie de la Nation pour relever le défi majeur qui est la pauvreté, voir la paupérisation des guinéens, à tous les niveaux. C’est pourquoi, Nous Organisations de la Société Civile Guinéenne, composées de Plateformes, Réseaux, ONG et Associations, se sont réunies le samedi 28 mai 2022, au siège de la Plateforme Nationale du Mouvement Citoyen « Ma Cause » sis à Taouyah dans la Commune de Ratoma, pour mettre en place la Dynamique dénommée: «LA GUINÉE KILÉ»; qui a pour signification Mettons-nous Ensemble pour Aider la Guinée », a déclaré Alhassane Camara, le coordinateur national du mouvement citoyen » ma cause »

Et d’ajouter : « cette approche participative et inclusive de l’ensemble des parties prenantes du process s’avère nécessaire pour la conduite des actions à mener durant cette phase pour aboutir à un retour rapide et consensuel du pays à l’ordre normal »

Plus loin, il souligne que : « LA GUINĖE KILÉ » a pour Mission de : Contribuer au rétablissement de la confiance entre les différents acteurs de la vie nationale (Société civile, partis politiques, Syndicat, Patronats, CNRD et le Gouvernement), à travers un cadre de dialogue pour la gestion efficace du processus de sortie heureuse de la Transition.

« « LA GUINÉE KILÉ a pour Vision: La Construction d’une Guinée démocratique, de l’État de droit et de la bonne gouvernance. Dans cette perspective, elle favorise: la prévention des crises sociopolitiques dans le pays;

-La promotion de la paix, de l’Unité Nationale, du raffermissement du tissu social et le vivre ensemble des guinéens;

-La préservation des droits fondamentaux des citoyens

-La consolidation des acquis de la République », a t- il mentionné.

Elisa Camara

