Transition : le bloc des forces patriotiques de Guinée invite à donner du temps aux nouvelles autorités pour résoudre les problèmes du pays

Le Bloc des Forces Patriotiques de Guinée était face aux journalistes ce mardi 16 mars 2022 à la maison de la presse de Kipé pour se prononcer sur la durée de la transition guinéenne.

Comme bon nombre d’acteurs de la société civile, Elhadj Thierno Oumar Camara, coordinateur national du Bloc des Forces Patriotiques a lui aussi estimé qu’il fallait laisser aux nouvelles autorités, le temps de résoudre les difficultés auxquelles la Guinée fait face à cause de la mauvaise gestion.

« Selon nous au bloc des forces patriotiques, le constat est fait, clair et nous estimons que la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd’hui est due essentiellement à la mauvaise gestion de cette transition parce qu’elle a été bâclée. On nous disait allons-y vite, faisons vite, on nous bousculait et on nous envoyait au four et on se demandait pour quelle raison ? Nous nous sommes retrouvés dans la foulée, les gens cherchant à satisfaire leurs besoins personnels, les leaders notamment se sont retrouvés dans des situations extrêmement complexes mais cette complexité ne dépendait que du fait qu’ils voulaient absolument aller de l’avant et prendre le pouvoir dans leur seul et unique intérêt (…). Nous souhaitons que dans la situation actuelle, qu’on donne du temps pour résoudre les difficultés que nous connaissons. Les difficultés qui sont les nôtres, qui font que notre pays a continué à ressembler à ce bateau qui passe le temps à tanguer entre les vagues, entre les sécheresses, entre les inondations on ne sait plus où nous allons si nous ne prenons pas nous-mêmes la responsabilité d’accepter de se concerter, d’innover, de mettre ensemble l’intérêt de notre pays » a-t-il souhaité.

Selon lui, après que le pays ait connu une mauvaise expérience du fait de la transition antérieure, on devrait laisser la main libre à ces nouvelles autorités pour éviter de répéter les erreurs du passé.

« On dit on est pressé, on est pressé par rapport à quoi ? Il faut aller vite, il faut aller vite par rapport à quoi ? Le rythme qu’on impose c’est par rapport à quoi ? Prendre quelques années pour résoudre définitivement le problème un an, deux ans, trois ans je ne sais pas d’abord quatre ans, dans la vie d’une nation qu’est-ce que c’est, si cela peut nous amener à régler nos problèmes ? Et nos problèmes aujourd’hui sont de taille. Nous avons le problème de nos constitutions, et nous ne savons même pas à la date d’aujourd’hui quelle a été suspendue (…).

Nous souhaitons qu’on donne du temps, nous souhaitons que nous engageons des réformes pour ce pays. Nous allons proposer au CNT notre manifeste, notre chronogramme et permettant avec une étude sérieuse sur la traversée de ce chronogramme. Que faut-il faire et quel est ce que nous nous réservons, le temps pour chaque étape. Et après ce travail que nous avons eu à faire, nous estimons qu’il leur faut quand même du temps et ce temps nous nous sommes accordés sur le fait que non seulement le temps doit être accordé mais il faut qu’on accorde ensemble ce qu’on va appeler pacification de nos contacts avec le pouvoir actuel », a-t-il déclaré.

Maciré Camara