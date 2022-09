Transition : le cadre de concentration relancé courant septembre (Premier ministre)

A l’arrêt depuis plusieurs semaines, le cadre de concertation sera relancé au mois de septembre en cours. L’annonce de la poursuite du cadre de concertation a été faite ce lundi 05 septembre 2022, par le premier ministre, chef du gouvernement.

Docteur Bernard Goumou s’est engagé à réunir tous les guinéens autour de la table et même ceux qui hésitent encore.

« Sur le cadre de concertation, le président m’a demandé de poursuivre ce cadre de concertation là, de mettre tous les guinéens autour d’une table. Même ceux qui hésitent encore, d’aller vers eux pour les ramener à la table de négociation. Parce que la solution de la Guinée est guinéenne. Pour ce mois de septembre, tout le monde va se trouver autour de cette table. Ceux qui hésitent encore, je ferai le déplacement pour aller vers eux pour qu’ils viennent autour de cette table. Il faut que les guinéens se regardent, il faut qu’on se dise la vérité. Il faut que la Guinée avance. Nous n’avons plus le choix. Le président l’a dit, la Guinée avancera avec tous ses fils et toutes ses filles. Et c’est dans cette logique que nous allons avancer. Tous les guinéens vont se retrouver autour de cette table. Mais, ce ne sont pas tous les 13 millions de guinéens qui vont se retrouver autour d’une table. Il y a les forces vives de la nation qui seront autour de la table et nous allons échanger. Ceux qui hésitent encore, nous irons vers eux afin de les faire asseoir autour d’une table pour qu’on puisse échanger », a déclaré Bernard Goumou, dans « On refait le monde » du groupe Djoma Médias.

La grande question est de savoir si Bernard Goumou va pouvoir faire revenir autour de la table des coalitions comme l’ANAD qui avait promis de ne plus prendre part au cadre de concertation et de dialogue initié par l’ex premier ministre, Mohamed Béavogui, il y a quelques semaines.

Sadjo Bah