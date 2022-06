Transition : le colonel ne fera pas les 36 mois soutient Foniké Mengué

Le coordinateur national du front national pour la défense de la constitution (FNDC) soutient que l’immersion des membres du gouvernement de la transition à l’intérieur du pays est une manière pour eux de faire passer la pilule des 36 mois de transition auprès des populations. Pour Oumar Sylla alias Foniké Mengué, l’immersion gouvernementale est un populisme accompagné de gaspillage.

Selon le coordinateur national du FNDC, Foniké Mengué, membre influent de la lutte contre le troisième mandat d’Alpha Condé soutient que malgré la campagne qui est entrain d’être faite par les ministres à l’intérieur du pays à travers l’immersion gouvernementale, le colonel Mamadi Doumbouya ne fera pas les 36 mois de transition adoptés par le CNT.

« c’est un populisme accompagné d’un gaspillage d’argent sans précédent puisque dans toutes les grandes révolutions au monde, je n’ai pas vu une révolution où tous les ministres se mettent ensemble pour partir à l’intérieur en immersion. C’est la première fois. Je pense que cela s’explique par le fait que depuis l’annonce des 36 mois, ils ont compris que la population n’était pas de cet avis. Alors, il faut faire la campagne autour des 36 mois. Eux, ils font la campagne pour les 36 mois au niveau de la population mais en même temps, ils interdisent ceux qui ont proposé 24 mois ou 15 mois de manifester pour faire comprendre à la population combien de fois c’est 24 mois ou 15 mois qui sont bons pour cette transition. Tout ça, nous comprenons un peu mais ce n’est pas bon pour le colonel. Il ne faut pas qu’il tombe dans la politique politicienne, il n’est pas un politicien, c’est un militaire. Je veux qu’il s’éloigne de ça. Je souhaite qu’il s’éloigne de ça et de faire en sorte que ce cadre de dialogue soit mis en place pour qu’on discute de la conduite de la transition puisqu’encore une fois, je vais le dire ici, il ne fera pas les 36 mois. Nous sommes catégoriques qu’il ne fera pas les 36 mois », a martelé Foniké Mengué dans » Mirador »

Il souligne qu’au-delà de 24 mois, à compter du 05 septembre, jour du coup d’État qui a évincé Alpha Condé du pouvoir, le FNDC va s’opposer au CNRD.

« On a lutté contre le 3ème mandat puisqu’on était contre la confiscation du pouvoir. Ce n’est pas aujourd’hui que nous allons accepter que le CNRD confisque le pouvoir. On les a dit que la transition n’est pas un mandat. Alors, nous leur demandons de faire au maximum 24 mois à partir du 05 septembre et plier clics et clacs. Au-delà, nous allons nous opposer et nous commençons à nous opposer dès maintenant. C’est pourquoi nous avons projeté une marche pacifique citoyenne le 23 de ce moi pour montrer que nous sommes opposés à un certain nombre de choses », a ajouté Oumar Sylla.

Sadjo Bah