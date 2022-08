Transition: « le grand piège pour la conduite de cette transition vient de l’élaboration de cette charte même » (Rapport Balai Citoyen)

La Cellule Balai Citoyen (CBC) a présenté ce vendredi 26 août, à son siège, sis à Kaporo dans la commune de Ratoma, le rapport d’étapes d’analyse des actes posés par la transition dénommé « Participation citoyenne à la transition, à travers un monitoring ».

L’objectif de cet travail selon la CBC est de renforcer la participation citoyenne pour une transition inclusive et réussie. À en croire L’Administrateur Général de la cellule, 50 moniteurs ont été recrutés et formés pour pouvoir mener à bien le travail sur le terrain. Parmi eux, 30 moniteurs ont été déployés pour la zone spéciale de Conakry et 20 pour les 7 régions administratives du pays, sous le financement du PNUD.

Ce point de presse a été animé par L’Administrateur Général de la plate-forme, François Kolié et le Chargé des Opérations Aboubacar Sidiki Diakité.

Cette première phase réalisée dans la période allant du 5 septembre au 31 décembre 2021, a mobilisé au total, 850 personnes autour des groupes de discussion avec des personnes cibles et très déterminées dont les acteurs de la société civile, des enseignants, des étudiants, des élèves, des administrateurs.

« Ce projet prévoit l’organisation de foras avec la forte participation des populations et des groupes minoritaires vulnérables afin d’échanger avec eux pour connaître leurs avis et préoccupations sur la bonne conduite de la transition mais aussi, identifier les besoins non satisfaits et par la suite, formuler des recommandations à l’attention des autorités à travers des actions de plaidoyers qui sont prévues à cet effet. Cette approche permettra d’impliquer les citoyens au niveau communautaire dans le débat national concernant les actes posés par les nouvelles autorités, mais aussi de documenter les différents constats et de communiquer de façon périodique sur les constats, à l’attention de l’opinion nationale et internationale […]. 850 personnes ont participé directement pour cette première phase du monitoring soit 150 pour la région spéciale de Conakry et 100 personnes pour chaque région de l’intérieur ; Les étapes importantes de la transition sont répertoriées ; Les informations sur les faits marquants de la transition sont collectées et analysées ; Les actions de plaidoyer sont réalisées auprès des autorités et des partenaires techniques et financiers », a indiqué Aboubacar Sidiki Diakité.

Au titre de l’Objectif général et spécifiques, la démarche consiste à: « Contribuer à la documentation des faits marquants de la transition, mener des actions de monitoring et de plaidoyer pour une transition apaisée et inclusive ; Contribuer à la documentation et à l’exploitation des faits marquants des principales étapes de la transition afin de mener un plaidoyer auprès des autorités ; Assurer la collecte et l’analyse des données sur les actions posées par les autorités et faire des recommandations pour la réussite de la transition ; Informer le public (autorités, les partenaires au développement et les forces vives) sur les besoins des populations au niveau communautaire pour la refondation de l’État », mentionne le rapport.

Selon ce même rapport « Les participants aux groupes de discussion ont affirmé que le coup d’État du 5 septembre 2021, malgré son caractère illégal, a été salué et perçu comme une lueur d’espoir pour la refondation de l’État et de la reconstruction de notre jeune démocratie. Le rapport d’enquête du cabinet de Stat View international, montre que 88% des répondants ont trouvé que la prise du pouvoir par l’armée était nécessaire ».

Plus loin, le rapport indique que plusieurs personnes interrogées ont déploré la méthode de l’élaboration de la charte de la transition et parmi les personnes interrogées, 64% trouvent les 81 membres du CNT non représentatives. A ce sujet, le rapport indique que « les personnes interrogées n’ont pas apprécié l’approche utilisée pour l’élaboration de la charte de la transition. Non seulement l’identité des personnes qui ont participé à l’élaboration de la charte n’est pas connue mais aussi les autorités n’ont donné aucune possibilité aux forces vives de la nation de faire des contributions pour améliorer le contenu de la charte de la transition.

Pour 64% des participants, le nombre 81 des membres du CNT n’est pas représentatif des forces vives de la nation. En plus, la charte confère assez de pouvoir au président de la transition. Pour aller vers la démocratie, il faut faire la promotion de la séparation des pouvoirs et dans la charte, il y a des gardes fous pour ramener tous les pouvoirs vers le Président de la Transition. Certains acteurs des forces vives de la Nation ont déploré le manque de volonté du CNRD de mettre en place une équipe connue de tous en charge de la rédaction de la charte de la transition, la non prise en compte de certaines dispositions relatives à la durée de la transition, à la déclaration des biens, à l’organe de gestion des élections, à la publication de la liste exhaustive des membres du CNRD … qui méritait une très grande attention de la part des acteurs. Selon le rapport, le grand piège pour la conduite de cette transition vient de l’élaboration de cette charte même si par ailleurs la non-participation des membres des organes de la transition aux prochaines élections est une bonne chose mais, la durée de la transition n’est en effet pas précisée. Un facteur qui sème la confusion et marque le manque de volonté des autorités à ne pas déterminer le calendrier de la transition ».

77% des personnes interrogées affirment que malgré la conduite solitaire du processus d’élaboration de la charte, il était préférable de : « tenir compte des différentes propositions formulées par les acteurs sociopolitiques à travers les mémorandums déposés à la demande du CNRD », souligne le rapport dont nous détenons copie.

Pour finir, la cellule Balai Citoyen a laissé entendre qu’un second rapport qui va prendre en compte la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 est en phase de réalisation.

Mamadou Yaya Barry