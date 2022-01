Transition : les Etats-Unis excluent la Guinée de l’AGOA

Le gouvernement américain a exclu ce dimanche 02 janvier, la Guinée, le Mali et l’Éthiopie de l’AGOA (African Growth and Opportunity Act (Loi sur la Croissance et les Opportunités Economiques en Afrique), cet accord commercial qui lie les États-Unis d’Amérique à l’Afrique. L’administration américaine admet que la situation dans ces trois pays viole les principes de l’accord.

L’annonce a été faite par la représentation américaine au commerce à travers un communiqué.

« Les États-Unis ont exclu aujourd’hui l’Éthiopie, le Mali et la Guinée du programme des préférences commerciales de l’Agoa en raison d’actions prises par chacun de leurs gouvernements en violation des statuts », indique les USA dans un communiqué

Le communiqué, cité par RFI, souligne que l’administration américaine est « profondément préoccupée par le changement anticonstitutionnel des gouvernements du Mali et de la Guinée »

Le communiqué de la représentante américaine du commerce précise que le gouvernement américain est inquiet des « violations flagrantes des droits humains internationalement reconnus, perpétrées par le gouvernement éthiopien et d’autres parties dans le conflit qui s’étend dans le nord de l’Éthiopie ».

Cependant, l’administration américaine se dit prête à travailler avec les gouvernements de ces trois pays pour leur réintégration.

Sadjo Bah