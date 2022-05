Transition : non MM. les porte-paroles, Kassi Brou n’a pas évoqué les 36 mois de la Guinée

Les ministres porte-paroles de la Présidence de la République et du gouvernement Colonel Amara Camara et Ousmane Gaoual Diallo s’en sont violemment pris jeudi au président de la Commission de la Cedeao (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) Jean-Claude Kassi Brou, évoquant son « manque d’élégance ». L’Ivoirien est accusé d’avoir rejeté la durée de 36 mois de transition.

Après recoupements, il n’en est rien. Les ministres guinéens se sont juste pris les pieds dans le tapis.

L’interview incriminée, abondamment commentée dans la presse et sur les réseaux sociaux, qui a été réalisée le 10 mai dernier à Abidjan par la chaîne Africa24tv lors d’une visite au studio du président de la Cedeao a porté sur l’actualité et les grandes réalisations de l’institution. A la veille donc de la plénière du CNT (conseil national de la transition) qui a adopté le 12 mai dernier les 36 mois qui seront, 48 heures plus tard, validés par le président de la transition colonel Mamadi Doumbouya.

Jean-Claude Kassi Brou dans le studio de Africa24…

Selon un responsable de la plus prestigieuse institution ouest-africaine, le président Kassi Brou a parlé des régimes de transition en général, pas d’un pays spécifique.

« Cest quand même décevant que des autorités d’un tel niveau de responsabilité se laissent entraîner par les réseaux sociaux et médias à la recherche de buzz. M. Kassi Brou a réalisé cette interview avant même l’adoption par le CNT du chronogramme. Il a parlé des transitions en cours dans la sous-région. M. Brou est un diplomate confirmé qui sait ce qu’il dit. Il peut dire ce qu’il pense d’un sujet mais ne peut pas décider seul à la place du sommet des chefs d’Etat qui doit se tenir prochainement sur la situation en Guinée et au Burkina Faso. Une autorité doit vérifier tout ce qu’elle apprend avant d’agir et doit avoir un réseau fiable d’informateurs. C’est tout simplement regrettable », fulmine un fonctionnaire de la Cedeao, joint par Mediaguinee.

Récemment, la ministre des affaires étrangères et de l’intégration régionale du Ghana Shirley Ayorkor Botchway -donr le pays assure la Présidence de la Cedeao- a annoncé dans une note le report à une date ultérieure du sommet extraordinaire de la Cedeao initialement annoncé pour le 21 mai prochain.

Noumoukè S.