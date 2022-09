Transition réussie en Guinée: voici ce que propose « La Guinée que nous voulons »…

Dans le souci d’apporter une touche à l’édifice et ramener les débats autour de la réflexion sur le développement en Guinée, une nouvelle organisation dénommée « La Guinée que nous Voulons », composée des ONG Agir Pour le Développement (APD) et l’Observation des Droits de l’Homme, de la Citoyenneté et de Sécurité (ODHCS), a animé une conférence de presse ce vendredi 9 septembre, à la maison de la presse. À en croire Ibrahima Kalil Diané, l’un des membres de la dynamique, la transition qui s’est ouverte le 5 septembre 2021 est mitigée après une année de gestion.

Pour sortir de ce climat délétère et tendu entre les nouvelles autorités et les acteurs sociopolitiques, cette organisation réclame un dialogue inclusif, sincère. Et pour y parvenir, il demande au colonel Mamadi Doumbouya de tendre la main aux acteurs politiques car cette situation, dit-il, ne peut jamais se résoudre en dehors de la Guinée.

Dans une déclaration lu par Mohamed Aly CONDE, l’ONG dit être consciente que l’avènement au pouvoir du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) le 5 septembre 2021, offre aujourd’hui une ultime opportunité pour transformer la Guinée. « C’est pourquoi justement, la transition en cours dans notre pays doit s’inscrire dans une véritable dynamique de profondes réformes, sans complaisance aucune, de tous les secteurs d’activités du pays. Et surtout, il faut éviter de la plomber du fait des considérations électoralistes.

En effet, préoccupée par le niveau d’incompréhension et de contradiction entre le pouvoir et certains acteurs sociopolitiques non des moindres, la dynamique « LA GUINEE QUE NOUS VOULONS » interpelle les uns et les autres sur la nécessité d’un dialogue inclusif, franc et sincère pour une transition apaisée et réussie »

Poursuivant, ce mouvement social lance une invite à l’ensemble des acteurs sociopolitiques à tous les niveaux voire même la communauté internationale de faire face à la situation que traverse la Guinée. « La dynamique « LA GUINEE QUE NOUS VOULONS » profite de l’occasion pour humblement demander au Président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, d’être à la fois conciliant et compréhensif face aux aspirations contradictoires des Guinéens qui exigent de la part de l’Etat sa mutation profonde. »

À la classe politique, la dynamique demande de privilégier le dialogue pour le bonheur de tous les Guinéens.

Aux acteurs de la société civile, de poursuivre l’engagement citoyen à travers l’éducation civique, le contrôle citoyen et les plaidoyers durant toute cette période transitoire.

Nous demandons à la Communauté Internationale, notamment la CEDEAO, l’UA, l’ONU d’avoir une attention particulière concernant cette période d’exception que traverse notre pays », ont-ils recommandé.

Cette conférence c’est aussi l’occasion pour cette dynamique citoyenne de condamner la recrudescence de la violence lors des manifestations et s’interroge si l’Etat serait-il en manque de solution pour contenir ces violences récurrentes?

« Nous regrettons les cas de morts enregistrés lors des récentes manifestations et nous nous inclinons pieusement devant leurs mémoires. Nous regrettons également les cas de blessés, de destruction d’édifices publics et privés, de vandalisme. Ces violences ne sauraient être des balises sociales. En conséquence, nous condamnons et prônons la justice, la retenue en vue de sauvegarder la paix et la quiétude sociales dans notre cher pays »

Pour finir, la dynamique « LA GUINEE QUE NOUS VOULONS » se réjouit des nombreuses réformes entreprises par les nouvelles autorités du pays, notamment la récupération des domaines de l’Etat (bâtis et non bâtis), la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics avec à la clé la poursuite, l’interpellation, et le jugement des présumés auteurs, sans exception aucune, et dans le strict respect de lois en la matière en République de Guinée.

Mamadou Yaya Barry